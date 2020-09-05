وفاة القس أنطونيوس ثابت عقب إصابته بحروق من الدرجة الأولى

توفي القس أنطونيوس ثابت، راعى كنيسة القديس مارجرجس ببا - بني سويف، عقب إصابته بحروق من الدرجة الأولى.وكان القس أنطونيوس ثابت قد أصيب بحروق من الدرجة الأولي في الوجه والصدر والبطن أثناء إعداد الكحول الذي سيستخدم في الكنيسة ضمن الإجراءات الاحترازية للصلاة حيث أن زجاجة الكحول تفاعلت مع الشموع مما أدى لاشتعال النيران ونقله لمستشفى السلام ببني سويف.