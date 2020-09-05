الأنبا باخوم يهنئ مطران الإسماعيلية بذكرى سيامته

قال الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه تحتفل اليوم الكنيسة الكاثوليكية بمصر بعيد السيامة الأسقفية الأول لصاحب النيافة الأنبا دانيال لطفي مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه بهذه المناسبة يقدم المكتب الإعلامي الكاثوليكي بمصر، التهنئة لنيافته متمنيًا له دوام الصحة، ووافر النعم الإلهية من الروح القدس؛ لإتمام رسالته المقدسة.