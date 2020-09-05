أحمد الجندي يبدأ معاينة أماكن تصوير «عواجيز الفرح»

بدأ المخرج أحمد الجندي في معاينة أماكن تصوير الفيلم السينمائى الجديد "عواجيز الفرح" بالبحر الأحمر حيث من المقرر بدء تصوير أولى مشاهد الفيلم نهاية سبتمبر الجاري.والفيلم من تأليف هيثم دبور وتدور أحداثه حول 4 أصدقاء يلتقون بعد سنوات طويلة لمساعدة أحدهم في الخروج من ورطة صعبة.والفيلم من بطولة ماجد الكدواني وسيد رجب وبيومي فؤاد وشريف الدسوقي وجارى البحث عن بطل رابع للمشاركة في الفيلم.على جانب أخر، يستعد المخرج أحمد الجندي لتصوير فيلم "دماغ عالية" مع أحمد فهمى، حيث وضع اللمسات النهائية على سيناريو الفيلم بعد التعديلات التى تم إجراؤها على القصة قبل العودة للتصوير خلال الأسبوعين المقبلين.فيلم "دماغ عالية" كان يحمل اسم "حلم سوسن" قبل تغييره مؤخرًا، والعمل بطولة أحمد فهمى وروبى وخالد أنور ومايان السيد ومحمد ثروت وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم أكرم حسنى وتأليف أحمد فهمى وأحمد الجندى وإيهاب بليبل وإخراج أحمد الجندي، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى لا يخلو من الفانتازيا.