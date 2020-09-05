عماد عمر: نقل سفارة صربيا للقدس انتهاك جديد للحق الفلسطيني

قال الدكتور عماد عمر الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، إن موافقة الرئيس الصربي الكسندر فوتشيتش على نقل سفارة بلاده من تل أبيب للقدس والاعتراف بها عاصمة لدولة الاحتلال وموافقة كوسوفو فتح سفارة لها في القدس انتهاك جديد للحق الفلسطيني وخروج عن الشرائع والقرارات الدولية التي تؤكد حق الفلسطينيين في إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو من العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.وأضاف عمر فى تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن كل هذه الإجراءات تساعد كلا من بنيامين نتنياهو ودونالد ترامب في الانتخابات المقبلة بكسب الجمهور الإسرائيلي والأمريكي.وطالب عمر دول العالم بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته وممارسة الضغط على كل من يحاول الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة اسرائيل ويسعى لنقل سفارة بلاده اليها.ودعا عمر القيادة الفلسطينية لاتخاذ خطوات أكثر جدية في استعادة الوحدة الوطنية وتعزيز صمود أهالى القدس المحتلة ليتمكنوا من التصدي لكل سياسات التهويد والضم والسيطرة والهدم التي تتبعها قوات الاحتلال في مدينة القدس وفي محيط المسجد الأقصى.وتسعى الولايات المتحدة الأمريكية منذ إعلان قرارها نقل سفارة بلادها للقدس لإغراء بعض الدول للالتحاق بها وتنفيذ قرار نقل سفاراتها من تل أبيب للقدس لتجسيد خطوة الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال.