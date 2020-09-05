«أم الفقراء».. «الكاثوليكية» تحتفل بذكرى القديسة تيريزا دي كالكوتا

احتفلت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، اليوم السبت، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، بذكرى عيد القديسة القديسة تيريزا دي كالكوتا.. المعروفة باسم الأم تريزا.قال الأب وليم عبدالمسيح سعيد الفرنسيسكاني، في بيان اليوم، إنها وُلدت في 26 أغسطس عام 1910م في سكوبجي الألبانيّة. والدها نيكول ووالدتها درانا. لها أخوان أكبر منها وهما آجي ولعازر. لاحظت الأمّ أنّ ابنتها غانشي تميل إلى التأمّل بصمت، وتقرأ بشغف قصص المرسَلين المسيحيِّين إلى الهند. تقول الأمّ تيريزا عن نفسها: "لم أكن أتعدى 12 سنة من عمري عندما شعرت برغبتي في أن أكون مرسَلة".وأضاف: "عندما بلغت غانشي 18 سنة لبّت دعوتها الإلهيّة القويَّة فسافرت إلى إيرلندا والتحقت برهبنة "عذراء لوريتو" حيث درست، ثم أُرسلت بناءً على طلبها إلى الهند، وبعد رحلة بحريّة دامت 37 يومًا وصلتْ كالكوتا في 6 يناير 1929 وكان عمرها آنذاك 19 سنة فقط. والتحقت بدير الرَّهبنة في داريلينغ القريبة من كالكوتا ودرست فيه لمدّة سنتين. نذرت نفسها للرهبنة في 24 مايو 1931 واختارت لها ااسم: تيريزا تيمنًا بالقدّيسة تيريزا الطفل يسوع. بدأت الأخت تيريزا بتدريس مادّة الجغرافيا والتاريخ في مدرسة "القدّيسة مريم" الثانويّة الوحيدة للبنات في كالكوتا وهي تضمّ بنات الطبقة المتوسطة والغنيّة. ثمّ أصبحت بعدها مديرة لهذه المدرسة.وأيضًا أدارت مدرسة للبنات الفقراء. وقدّمتْ الأخت تيريزا نذورها الدّائمة للرَّهبنة في 24 مايو 1937. تعرّفت الأخت تيريزا إلى أخوات "بنات القدّيسة آنا"، التابعة لرهبنتها، وكُنَّ راهبات هنديّات من بنغالا، يعشنَ ضمن التقاليد البنغاليّة فيلبسنَ السَّاري الهنديّ المصنوع من القطن الرَّخيص ويأكلن بالأيدي وهنّ قاعدات على الأرض، وأصبحتْ الأخت تيريزا مرشدة روحيّة لهنَّ وتعلمت منهنَّ هذه العادات".وتابع: "في 10 سبمتبر 1946 وبينما كانت مسافرة في القطار إلى داريلينغ الهنديّة لقضاء رياضتها الرُّوحيّة، ووسط المسافرين الفقراء وصراخ الأطفال، سمعتْ دعوة واضحة من الرَّب لخدمة الفقراء والعيش بينهم، واعتبرت هذا إلهام إلهيّ لها ونور داخليّ. بعد هذا تلقت الأخت تيريزا دروسًا في الطّب والتمريض وطلبت من رؤسائها الإذن بترك الدّير للاانصراف إلى خدمة الفقراء. وافق البابا بيوس الثاني عشر عام 1948 على طلبها، فتركت الدّير والمدرسة والنعيم الذي كانت فيه واشترت ساري رخيص الثمن أبيض اللّون ذا إطار أزرق وعلقت صليب على الكتف الأيسر، وذهبت إلى كالكوتا، وصارت تعتني بالفقراء والمساكين وخصوصًا المحتضرين فتنقلهم إلى بيتٍ خاصّ لكي يعيشوا ويموتوا بكرامة وسلام. انضمَّت إليها نساء هنديّات ليساعدنها في خدمتها هذه. في عام 1949 طلبت الأمّ تيريزا الجنسيّة الهنديّة فأُعطيت لها. وفي عام 1950 أسَّست رهبنة "مرسلات المحبّة" واعترف البابا بيوس الثاني عشر بالرَّهبنة. كانت مهمّة رهبنة الخدمة هذه "العناية بالجائعين والعُراة والمشردين والعاجزين والعميان والمنبوذين والمحتضرين والمرضى الغير قابلين للشّفاء والإحاطة والعناية بهم لكي يشعروا بالعطف والمحبّة والقبول والكرامة". وسمّت مقرّ الرَّهبنة "بيت القلب النقيّ" ويعرف شعبيًا بـ"بيت المحتضر".تلقت الأمّ تيريزا جوائز دولية عديدة وكانت تحول دائما قيمة الجوائز الى الفقراء، وخاطبت الأمهات قائلة: "إذا سمعتم بامرأة تريد الإجهاض، أقنعوها بأن تحافظ على جنينها وعندما تولد أعطوني المولود، أنا سأحبّه، سأرى فيه علامة محبّة الله لنا".وأكمل: "منذ عام 1997 أُصيبت الأمّ تيريزا بذبحات قلبيّة متكرِّرة وخضعت لعمليّة جراحيّة في القلب. وأُصيبت بالملاريا وبالتهاب الصدر وبذات الرِّئة، ممّا أضعف جسمها الصّغير وفي 5 سبتمبر1997 توقّف قلبها عن الخفقان وهو الذي أحاط بفقراء ومساكين العالم، توفّت الأمّ تيريزا بعد حياة خدمة قدّمتها إلى يسوع ذاته ممثلًا بالفقراء والمحتاجين والمساكين".واستطرد: "طوّبها واعترف بها كقديسة البابا يوحنّا بولس الثاني الأمّ تيريزا في يوم الأحد 19 أكتوبر 2003 م. وأعلنها قديسة البابا فرنسيس يوم الاحد الرابع من سبتمبر عام 2016".