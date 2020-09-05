الحبس 3 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لمؤسس «شاومينج الأصلي»

قضت المحكمة الاقتصادية، برئاسة المستشار رامي منصور، اليوم السبت، بمعاقبة مؤسس جروب "شاومينج الأصلي" بالحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات، وتغريمه 200 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات بتهمة تسريب امتحانات الثانوية العامة عبر تطبيق تليجرام.وعقدت المحكمة أولى جلسات محاكمة المتهم يوم 26 يوليو الماضي، وقررت التأجيل لإحضار المتهم من محبسه، وكذا استجابة لطلب الدفاع، للاطلاع، وبعدها استمعت المحكمة لمرافعة الدفاع، والنيابة العامة التي طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم.