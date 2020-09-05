محافظ الجيزة يقود حملة لإزالة العقارات المخالفة بشارع المدبح

يقود اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم السبت، حملة إزالة عقارات مخالفة بشارع المدبح بحي جنوب الجيزة.ووجه المحافظ بالتعامل بصورة حاسمة مع البناء على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وإزالة أي تعديات، واتخاذ كافة الإجراءات ضد المخالفين وعدم التهاون في حق الدولة حفاظا على أراضي أملاك الدولة وعلى الرقعة الزراعية بالمحافظة.وكان محافظ الجيزة أكد أن الحملات متواصلة يوميًا لإزالة كافة أوجه التعديات والمخالفات لفرض هيبة الدولة، مؤكدا أنه لا تصالح على أى مخالفات أو تعديات على الأراضي الزراعية وإزالة الأسوار والغرف والمنشأت والتعديات البنائية على الأراضي الزراعية مهما بلغ حجمها.