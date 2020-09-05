إصابة 14 شخصًا في حادث تصادم بالشرقية

أصيب 14 شخصا، اليوم، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بدائرة مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، وتم تحرير المحضر اللازم، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة الزقازيق، بوقوع حادث تصادم بطريق "الزقازيق- بلبيس" أمام قرية العصلوجى، ودفع مرفق الإسعاف بالشرقية بسيارات مجهزة إلى موقع الحادث لنقل المصابين.وتبين انقلاب سيارة ميكروباص كان يستقلها الركاب بسبب اختلال عجلة القيادة، وتم نقل المصابين لمستشفى الزقازيق العام لتلقي العلاج.