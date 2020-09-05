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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«القومية للأسمنت» تبيع معدات بـ 7 ملايين جنيه في مزايدة علنية

السبت 05/سبتمبر/2020 - 08:16 م
إبراهيم المناسترلي
إبراهيم المناسترلي
أسامة الشندويلي
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كشف المهندس إبراهيم المناسترلي المصفي العام للشركة القومية للأسمنت إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، عن نتائج المزايدة العلنية التي أجرتها الشركة يوم 31 أغسطس الماضي.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الدستور» أنه تم طرح معدات عبارة عن قلبات وكراكات وكسارات محاجر وقطع غيار وأدوات كهربائية، مشيرا إلى أن ما تم تقييمه لـ 120 لوط عبارة عن 20 مليون جنيه تم بيع 25 كراسة شروط وبيع 40 لوط من إجمالي 120 تم طرحها.

وأشار إلى أن إجمالي ما تم جمعه من خلال هذه المزايدة 7 ملايين جنيه، لافتا إلى أن أغلبية المزايدات علنية حيث أثبتت  التجربة أنها كانت مفيدة للغاية عن المزايدات بالمظاريف المغلقة.

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