قبل إعلانها رسميًا.. سيناريوهات «التعليم» للتعامل مع جائحة كورونا والعام الدراسي الجديد

تستعد وزارة التربية والتعليم اليوم في وضع اللمسات النهائية، والخطوط العريضة لخطتها النهائية للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٠- ٢٠٢١ التي سيعلنها الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم بشكل رسمي يوم الثلاثاء القادم.وكشفت مصادر خاصة بديوان الوزارة، عن أن الخطة وضعتها الوزارة بعد مشاورات مكثفة مع كل الأجهزة المعنية للدولة وفي مقدمتها وزارة الصحة، حيث تم وضع عدد من السيناريوهات للتعامل مع جائحة فيروس كورونا المعروف باسم كوفيد -١٩.وأكدت المصادر لـ"الدستور"، أنه تم وضع الخطة بعد دراسة وضع المدارس التي تعاني من ارتفاع الكثافات الطلابية بشكل يمنع التزاحم بين التلاميذ، خاصة صغار السن في مرحلتي رياض الأطفال والابتدائي.كما تراعي الخطة أوضاع المدارس الخاصة التي تضم ما يقرب من ١٥٪ من تلاميذها في مراحل التعليم في مصر، وطرق مراقبة سير الدراسة بها بشكل يحافظ على سلامة التلاميذ بها، وفي نفس الوقت يستجيب جزئيًا لمطالب أولياء الأمور بشأن المصروفات.وتشهد خطة العام الدراسي الجديد، تشديد الإجراءات بشأن غلق مراكز الدروس الخصوصية، ومعاقبة أي معلم يتورط في إعطاء دروس خصوصية، مع التوسع في الاعتماد على مجموعات التقوية المدرسية، والمنصات الإلكترونية والقنوات التعليمية كبديل لها.كما يتم الإعلان عن طرق التدريس في المرحلة الثانوية بعد قرار الوزارة بمنع طباعة الكتب المدرسية في أول سابقة من نوعها في تاريخ وزارة التربية والتعليم.وتتناول الخطة عبر فيديوهات تعريف أولياء الأمور والإدارات المدرسية بطرق دخول وخروج التلاميذ من المدارس، والأدوار المخصصة لكل معلم، مع تشديد على منع عقد أي اجتماعات لأعضاء هيئة التدريس في القاعات مغلقة.