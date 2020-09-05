إزالة مقهى مخالف في بورسعيد

واصلت الأجهزة التنفيذية بحي الضواحي في محافظة بورسعيد جهودها، اليوم السبت، لإزالة المخالفات والتعديات على أملاك الدولة بمختلف مناطق وقطاعات الحي.وقال اللواء أحمد قاسم، رئيس حي الضواحي، إن إدارة الأملاك بالحي تحت إشراف مجدي عزت، سكرتير الحي، قامت بهدم وإزالة مقهى من الخشب على مساحة 48 متر مربع، تنفيذا للقرار رقم 350 لسنة 2019.وأكد رئيس الحي استمرار متابعة إزالة كافة المخالفات والتعديات على أملاك الدولة، وتطبيق القانون بكل حسم لاستعادة حقها وبالتالي حق المواطنين.