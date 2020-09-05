رئيس نادي دمياط يستنجد بالجمعية العمومية لمنع هدم سور مخالف

طالب محمد أبوجنبة، رئيس نادي دمياط الرياضي، بعدم تحطيم سور النادي، مؤكدا أنه تم دفع جدية التصالح طبقا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء، وتم تنفيذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدا أن هدم السور يعد إهدارًا للمال العام.وطالب، في تصريحاته اليوم، أعضاء الجمعية العمومية لنادي دمياط، بضرورة اتخاذ موقف مساند للحفاظ على السور وممتلكات النادي وحمايتها.يذكر أنه صدر قرار إزالة لسور نادي دمياط الرياضي المطل على نهر النيل، بسبب مخالفة بنائه.