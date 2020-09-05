رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 05 سبتمبر 2020 الموافق 17 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس نادي دمياط يستنجد بالجمعية العمومية لمنع هدم سور مخالف

السبت 05/سبتمبر/2020 - 10:13 م
محمد أبو جنبة رئيس
محمد أبو جنبة رئيس نادي دمياط الرياضي
حسام فهمي
طباعة
طالب محمد أبوجنبة، رئيس نادي دمياط الرياضي، بعدم تحطيم سور النادي، مؤكدا أنه تم دفع جدية التصالح طبقا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء، وتم تنفيذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدا أن هدم السور يعد إهدارًا للمال العام.

وطالب، في تصريحاته اليوم، أعضاء الجمعية العمومية لنادي دمياط، بضرورة اتخاذ موقف مساند للحفاظ على السور وممتلكات النادي وحمايتها.

يذكر أنه صدر قرار إزالة لسور نادي دمياط الرياضي المطل على نهر النيل، بسبب مخالفة بنائه.

موضوعات متعلقة

غدًا.. قطع المياه عن أربع مناطق ببورسعيد

السيسي يؤكد استمرار دعم مصر للبحرين.. وتوافق وجهات النظر تجاه أزمات المنطقة

رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد يكرم مدبولي في حفل قرعة المونديال

موعد إعلان نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2020

الصور

image description

من دبلوم صنايع لمعيدة بكلية الاقتصاد.. حكاية «أميرة» في جامعة حلوان

image description

«عم جمال».. هجره ولده فأنس وحدته برعاية «أيتام السيدة»

image description

«الدكتورة فريدة».. حلم بائعة خضار لابنتها لدخول كلية الطب

image description

عطل 30 دقيقة فى الخط الثانى بمترو الأنفاق

image description

ينتظران مسابقة عالمية.. حكاية زوجين احترفا الصيد بالبحر الأحمر

الأكثر قراءة

بعد حبسه بتهمة الاستيلاء على أراضى الدولة.. أبرز ممتلكات صلاح دياب

توابع فيرمونت.. إنذارات لنجل فنان شهير وشادي أيمن نور مسئول اللجان الإلكترونية

موعد نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة 2020

موعد إعلان نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2020

إنفوجراف

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

أيام زمان

الأبنة المدللة.. حكاية هويدا ابنة صباح التي تسببت في بيع منزلها

حكايات الشيخ النقشبندي مع السينما والرئيس السادات

«رفضت أكون أبًا وعائلتي حذفت أول أعمالي».. حكاية جميل راتب مع السينما والأبوة

«الواد ده موهوب».. حكاية «السادات» مع بليغ حمدي

نجم الساعة

«بى بى سى» تمنع موظفيها من الآراء السياسية عبر مواقع التواصل الاجتماعى

منوعات

دراسة تكشف: فيروس يتسبب في أكثر من 250 ألف حالة سرطان

دبابير عدوانية عملاقة تهاجم بريطانيا

علماء يكشفون سبب نسيان الإنسان المصائب والأحزان

موعد المرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة 2020

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
لمن يلومون فيروز.. زهقنا منكم جدًا
ماجد حبته
الأحمق قد ينتحر.. وينحر تركيا
ماجد حبته
عودة «باشاغا».. بالإكراه!
صفاء النجار
سيكولوجية الاستصعاب والاستسهال «2»
المزيد

الثقافة

البجعة

«اسكتش».. معرض يضم نوادر كبار التشكيليين 21 سبتمبر

يأس

مخرج مسرحية «سيد درويش»: العرض حالة فنية خاصة