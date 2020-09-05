غدًا.. قطع المياه عن أربع مناطق ببورسعيد

أعلنت محافظة بورسعيد عن قطع مياه الشرب عن 4 مناطق بحي الضواحي، غدًا الأحد، وذلك من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثامنة مساء، نظرا لتنفيذ بعض أعمال الصيانة والإصلاح الطارئة.وأشارت المحافظة، في بيان لها، إلى أن المناطق التي سيجرى قطع المياه عنها هي مناطق: القابوطي بالكامل، اللبانة القديمة والجديدة، والإسراء، والنور بالكامل.وأهابت محافظة بورسعيد بسكان تلك المناطق تدبير كافة احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.