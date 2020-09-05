رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 05 سبتمبر 2020 الموافق 17 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«ملتقى الحوار» تطالب مجلس الأمن بوقف انتهاك تركيا لسيادة العراق

السبت 05/سبتمبر/2020 - 10:18 م
مؤسسة ملتقى الحوار
مؤسسة ملتقى الحوار
محمد الشريف
طباعة
طالبت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، مجلس الأمن بالتدخل الحاسم لمنع تركيا من استغلال وجود حزب العمال الكردستاني في الأراضي العراقية كذريعة تبرّر من خلالها عملياتها العسكرية المتكرّرة داخل البلاد واستباحة سيادة الدولة العراقية.

وأضافت المؤسسة في بيان اليوم السبت، أن تركيا تستند إلى اتفاق مع النظام السابق يتيح لها إمكانية التوغّل داخل الحدود العراقية بنحو عشرة كيلومترات، لحفظ حدودها ومواجهة حزب العمال الكردستاني، إلّا أنّ العمليات التركية تجاوزت حدود الاتفاق إلى مساحة تصل إلى حدود 50 كيلومترًا في ظل صمت تام من قبل الأمم المتحدة وأجهزتها مما يعد تهديدا للسلم والأمن الدوليين.

وتابعت: أن هذا الاتفاق مع النظام السابق لا يعد مبررا لتركيا لانتهاك سيادة العراق حيث يُعدُّ لاغيًا طبقا لقواعد القانون الدولي، لأن "هذه الاتفاقية لم تُجَدَّد بعد عام 2003، فضلًا عن عدم إيداع نسخة منها في الأمم المتحدة وفق المادة 102 من الميثاق.

وحذر ملتقى الحوار من سعي تركيا من خلال توسعها في إنشاء أكثر من 20 موقعا عسكريا على الحدود في تكرار سيناريو احتلالها لأجزاء من أراضي دول أخرى كما يحدث في سوريا وليبيا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

زوجة الطبيب المتحرش بمريضاته تدافع عنه: «كل ذنبه إنه ناجح ومحبوب»

بعد حبسه بتهمة الاستيلاء على أراضى الدولة.. أبرز ممتلكات صلاح دياب

السيسي يؤكد استمرار دعم مصر للبحرين.. وتوافق وجهات النظر تجاه أزمات المنطقة

رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد يكرم مدبولي في حفل قرعة المونديال

الصور

image description

من دبلوم صنايع لمعيدة بكلية الاقتصاد.. حكاية «أميرة» في جامعة حلوان

image description

«عم جمال».. هجره ولده فأنس وحدته برعاية «أيتام السيدة»

image description

«الدكتورة فريدة».. حلم بائعة خضار لابنتها لدخول كلية الطب

image description

عطل 30 دقيقة فى الخط الثانى بمترو الأنفاق

image description

ينتظران مسابقة عالمية.. حكاية زوجين احترفا الصيد بالبحر الأحمر

الأكثر قراءة

بعد حبسه بتهمة الاستيلاء على أراضى الدولة.. أبرز ممتلكات صلاح دياب

توابع فيرمونت.. إنذارات لنجل فنان شهير وشادي أيمن نور مسئول اللجان الإلكترونية

موعد نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة 2020

موعد إعلان نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2020

إنفوجراف

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

أيام زمان

الأبنة المدللة.. حكاية هويدا ابنة صباح التي تسببت في بيع منزلها

حكايات الشيخ النقشبندي مع السينما والرئيس السادات

«رفضت أكون أبًا وعائلتي حذفت أول أعمالي».. حكاية جميل راتب مع السينما والأبوة

«الواد ده موهوب».. حكاية «السادات» مع بليغ حمدي

نجم الساعة

«بى بى سى» تمنع موظفيها من الآراء السياسية عبر مواقع التواصل الاجتماعى

منوعات

عنوان مكتب تنسيق الكليات والمعاهد العسكرية دفعة أكتوبر 2020

دراسة تكشف: فيروس يتسبب في أكثر من 250 ألف حالة سرطان

دبابير عدوانية عملاقة تهاجم بريطانيا

علماء يكشفون سبب نسيان الإنسان المصائب والأحزان

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
لمن يلومون فيروز.. زهقنا منكم جدًا
ماجد حبته
الأحمق قد ينتحر.. وينحر تركيا
ماجد حبته
عودة «باشاغا».. بالإكراه!
صفاء النجار
سيكولوجية الاستصعاب والاستسهال «2»
المزيد

الثقافة

البجعة

«اسكتش».. معرض يضم نوادر كبار التشكيليين 21 سبتمبر

يأس

مخرج مسرحية «سيد درويش»: العرض حالة فنية خاصة