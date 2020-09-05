«ملتقى الحوار» تطالب مجلس الأمن بوقف انتهاك تركيا لسيادة العراق

طالبت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، مجلس الأمن بالتدخل الحاسم لمنع تركيا من استغلال وجود حزب العمال الكردستاني في الأراضي العراقية كذريعة تبرّر من خلالها عملياتها العسكرية المتكرّرة داخل البلاد واستباحة سيادة الدولة العراقية.وأضافت المؤسسة في بيان اليوم السبت، أن تركيا تستند إلى اتفاق مع النظام السابق يتيح لها إمكانية التوغّل داخل الحدود العراقية بنحو عشرة كيلومترات، لحفظ حدودها ومواجهة حزب العمال الكردستاني، إلّا أنّ العمليات التركية تجاوزت حدود الاتفاق إلى مساحة تصل إلى حدود 50 كيلومترًا في ظل صمت تام من قبل الأمم المتحدة وأجهزتها مما يعد تهديدا للسلم والأمن الدوليين.وتابعت: أن هذا الاتفاق مع النظام السابق لا يعد مبررا لتركيا لانتهاك سيادة العراق حيث يُعدُّ لاغيًا طبقا لقواعد القانون الدولي، لأن "هذه الاتفاقية لم تُجَدَّد بعد عام 2003، فضلًا عن عدم إيداع نسخة منها في الأمم المتحدة وفق المادة 102 من الميثاق.وحذر ملتقى الحوار من سعي تركيا من خلال توسعها في إنشاء أكثر من 20 موقعا عسكريا على الحدود في تكرار سيناريو احتلالها لأجزاء من أراضي دول أخرى كما يحدث في سوريا وليبيا.