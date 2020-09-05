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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«التصوير ممنوع».. كواليس محاكمة أحمد شفيق في «فساد وزارة الطيران»

السبت 05/سبتمبر/2020 - 11:03 م
أحمد شفيق
أحمد شفيق
حسام التمساح
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شهدت محكمة شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم السبت، خلال نظر جلسة إعادة محاكمة أحمد شفيق رئيس وزراء مصر الأسبق، وآخرين في اتهامهم بإهدار المال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه في القضية المعروفة إعلاميا باسم فساد وزارة الطيران المدني، حضور "شفيق" للمحكمة التي لم تستغرق دقائق معدودة وقررت المحكمة منع التصوير.

كما شهدت الجلسة حضور المتهم الثاني إبراهيم أحمد مناع، بينما تغيب المتهم محمود توفيق وأثبتت المحكمة حضورهم بمحضر الجلسة، وطلبت "دينا عدلى" دفاع شفيق أجلا للاطلاع والاستعداد للمرافعة، لتقرر المحكمة تأجيل القضية.

كانت المحكمة قد قررت منذ قليل، تأجيل أولى جلسات إعادة محاكمة شفيق وآخرين من قيادات قطاع الطيران المدني لجلسة اليوم الثاني من دور نوفمبر، للاطلاع والمرافعة.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكمًا ببراءة أحمد شفيق وآخرين، عام 2013، في القضية، وطعنت النيابة العامة أمام محكمة النقض، والتي قبلت طعن النيابة، وأمرت بإعادة المحاكمة.

ونسب قاضي التحقيق للمتهمين بصفتهم موظفين عموميين، ارتكاب جرائم الإضرار عمدًا بأموال الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركة القابضة لمصر للطيران.

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