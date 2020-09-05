تحرير 12 محضرًا وتشميع مخزن لبيع أسمدة زراعية بالمنيا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا برئاسة العميد محمد صلاح رئيس المركز والمدينة حملةمكبرة لضبط الأسواق والأسعار والمرور على الأسواق العامة والمحلات التجارية، والمخابز؛ لمراقبة الأسعار وضبط المخالفين، وتحرير ما يلزم من محاضر لأي نشاط مخالف للقواعد والقوانين المنظمة حفاظا على صحة المواطنين، وبالتعاون مع شرطة المسطحات المائية والبيئة والتموين والصحة والطب البيطري.قال الدكتور أحمد رشاد مدير التفتيش الإداري بمجلس مدينة المنيا، إن حملة الرقابة على الأسواق المشكلة بالقرار 281 برئاسة رئيس المدينة، أسفرت هذا الأسبوع عن تحرير عدد 12 محضر مخالفة متنوعة، عبارة عن 4 محاضر عدم وجود شهادات صحية و5 محاضر عدم وجود سجل بيئي و3 محاضر إدارة منشأة دون ترخيص.وأضاف رشاد، أنه تم تشميع مخزن مؤجر لبيع أسمدة زراعية ومخصبات بشونة أحد البنوك بمعرفة شرطة البيئة، وذلك لعدم وجود ترخيص، وتم التحفظ على جميع محتوياته والتي منها عدد 1560 شيكارة فوسفات زنة 20 كيلو للشيكارة و504 شكاير كبريت مغذي و440 شيكارة علف وتسمين دواجن.