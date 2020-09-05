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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

«رئيس الغلابة».. مواقف أظهرت إنسانية السيسى

السبت 05/سبتمبر/2020 - 12:54 م
الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي
نوران إمام
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«رئيس الغلابة» اسم أطلقه المصريون على الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولم يكن الأمر مصادفة فمنذ اليوم الأول لتوليه الحكم كان مساندًا للغلابة وأظهر ذلك في أغلب مؤتمراته بعبارته الشهيرة «كله يهون عشان الغلابة» وكانت كثرة مواقفة الإنسانية خير دليل على ذلك.

الرئيس يستجيب لطلب مسنة

استجاب الرئيسي عبدالفتاح السيسي لنداء سيدة مسنة استوقفته خلال تفقده لبعض المشروعات القومية بشرق القاهرة، مطالبة بعلاجها قائلة: «عندي القلب وسكر عندى وكبد وضغط وأحتاج إلى رعاية»، موضحة أنها عندما ذهبت لبعض المستشفيات رفضوا قبولها، وسرعان ما أمر الرئيس السيسي بمساعدتها قائلًا: «عنينا ليكي».

وأمر السيسي بسرعة مساعدة السيدة واستلام الأوراق لمتابعة حالتها خطوة بخطوة، لترد عليه المسنة بالدعاء له، واستجابت الجهات المعنية قبل مرور 24 ساعة على الموقف للتوجه بمساعدتها تنفيذًا لأوامر الرئيس.

لم يكن هذا هو الموقف الوحيد الذي أظهر إنسانية الرئيس تجاه المواطنين، فقد كان له العديد من المواقف الإنسانية المؤثرة ومنها:

سيدات الأسمرات

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء جولته بحي الأسمرات بعدد من المواطنين من سكان الأسمرات وتبادل الحديث معهم مستفسرًا عن ظروفهم المعيشية ومعرفة طلباتهم لتلبية طلبهم، وكذلك للاطمئنان على أحوالهم في ظل جائحة فيروس كورونا حيث تبادل الرئيس معهم الحديث وبادرت إحدى السيدات بعزومة الرئيس ليجيب عليها الرئيس «أنا ليا الشرف».

السيسي وطفل السرطان

لطالما كان الرئيس مستجيبًا لأوامر الشعب لتتحول بعض الكلمات التي همس بها الطفل المصاب بسرطان في الدم في أذن رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب، قائلًا: «نفسي أقابل السيسي» ليدعوا الرئيس الطفل بعد فترة وجيزة إلى القصر الرئاسي، ويهديه مصحفًا ويقبل رأسه.

السيسي ينفذ طلب أسرة «الطفلة جانو»

أثبت السيسي أنه مطلع على أحوال الشعب خاصة «الغلابة»، ليقوم الرئيس الإنسان بالاستجابة لأم ناشدته عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعلاج لطفلتها «جانو أسامة» التي أصابها ورم خبيث بالحبل الشوكي ويلزمها إجراء عملية سريعة.
واستجاب الرئيس وأمر الجهات المعنية بمساعدة الطفلة في أسرع وقت لتعلن والدة الطفلة جانو عن امتنانها لرئيس وسرعة استجابته، قائلة: "رئاسة الجمهورية أبلغتني أن مستشفى وادى النيل جاهزة لاستقبال ابنتها للبدء في خطوات العلاج، وأشكر الرئيس السيسي على استجابته لاستغاثتي وتبنيه لحالة ابنتي».

«عم ناصر» يشكر السيسي على مساعدته

ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بفيديو لرجل يدعى «عم ناصر» يبكي بعد أن ظل المرض ينهش في جسده 10 أعوام، مطالبًا العلاج بعد أن أنفق كل أمواله ولم تأتي بنتيجة لسرعان ما يعلم الرئيس بحالته ويأمر بعلاجه وتبني حالته، ليقوم مستشفى النيل بعلاجه ويظهر الرجل بصورة مختلفة بعد التغيير في الشكل والحالة النفسية.

السيسي يساعد مريض السمنة

استجاب السيسي لمناشدة أسرة بعد تدهور حالة الزوج بسبب السمنة المفرطة التي صاحبتها أمراض كثيرة بعدها مما أدى لتدهور الحال نتيجة لعلاج تلك الأمراض وسرعان ما يستجيب السيسي ويأمر بعلاجه على نفقة الدولة.

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