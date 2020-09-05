محافظ أسيوط يتفقد محطة معالجة الحديد والمنجنيز ببنى مر

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، محطة معالجة الحديد والمنجنيز بقرية بنى مر التابعة لمركز الفتح، لمتابعة سير العمل والوقوف على أعمال التطوير بوحدات معالجة مياه الشرب بقرى ومراكز المحافظة.استمع المحافظ لشرحمراحل التشغيل واقسام الوحدة التى تخدم قرية بنى مر وتوابعها، مشددا على الانضباط فى العمل والمتابعة المستمرة لمراحل التشغيل مع الالتزام بشروط السلامة والصحى المهنية، فضلا عن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.وأكد المحافظ على تكثيف الجولات الميدانية لتفقد المشروعات القومية ومشروعات البنية الاساسية والمرافق بالقرى والنجوع للوقوف على معدلات التنفيذ ونسب الانجاز، والتأكد من سير العمل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدولة وخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 فى كافة القطاعات كما وجه المحافظ رؤساء المراكز والأحياء بضرورة بتكثيف الجولات والزيارات الميدانية لكافة المشروعات التى يجرى تنفيذها ومتابعة سير العمل، وتذليل كافة العقبات امام تنفيذ المشروعات والالتزام بالخطة الزمنية لنهو المشروعات.