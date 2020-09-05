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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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طبيب بحميات الإسماعيلية: الموجة الثانية من كورونا أشد عنفًا

السبت 05/سبتمبر/2020 - 07:08 م
الدكتور عبدالله سالم
الدكتور عبدالله سالم
هويدا سعيد
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انتشر فيروس كورونا، خلال الفترة الماضية بشكل كبير حول العالم، ومن المعروف أن عددًا من فيروسات كورونا تسبب أمراضا تنفسية تتراوح حدتها من نزلات برد شائعة إلى الأشد مثل متلازمة التنفسية ومتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة، بالإضافة لارتفاع درجة الحرارة، وألم في أنحاء الجسم، وسعال، وإسهال، واحتقان.

وقال عبدالله سالم، طبيب بمستشفي حميات الإسماعيلية، إن الموجة الأولي لم تنته بعد، ونحن بصدد موجة ثانية، مشيرًا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تراجعا كبيرا في عدد الإصبات لكن هذا لا يدل علي عدم وجود موجة ثانية، وعلي المواطنين توخي الحظر أثناء التعامل اليومي، واتباع الإرشادات الخاصة بوزارة الصحة حتي لا يتعرض للإصابة بفيروس كورونا.

كيف يمكن التصدي للموجة الثانية؟
1- التباعد الاجتماعى.
2- ارتداء كمامات.
3- رش الكحول أو غسل الأيدي بالصابون.
4- رش الأسطح والأرضيات بالكلور.
5- تجنب لمس عينيك وأنفك وفمك.
6- حافظ علي مسافة متر علي الأقل بينك وبين الآخرين.

وأوضح أن الفيروس أشد خطورة في فصل الشتاء عكس فصل الصيف، فالفيروس يستمر علي الأسطح وفي الهواء لفترة أطول علي العكس من الصيف فإنه يموت بشكل سريع، والصيف غير مناسب لنمو الفيروس.

وتوقع أن الموجة الثانية أعنف من الموجة الأولي، خاصة أنها ستكون في فصل الشتاء.

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