برلماني يطالب بتوسيع الدور المجتمعى للبنوك فى ملف مخالفات البناء

قال النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، إن الجهود المجتمعية التى تُمارس بشكل مستمر من البنوك المصرية، لها الأثر الإيجابي فى حل العديد من الإشكاليات، وتحقيق الاستقرار لدى الملفات الشائكة، ويظهر ذلك جليًا فى الشارع المصري بالعديد من ملفات الصحة والتعليم والمياه وغيرها.وأكد النائب في تصريحات صحفية، أن مصر بحاجة إلى هذا الدور في ملف التصالح بمخالفات البناء، والذي يصاحبه جهود كبيرة من الدولة المصرية وأجهزتها، للتغلب علي إشكاليات البناء العشوائي وتداعياته السلبية على المجتمع المصري، وما خلفه من فوضى وعشوائية.ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن دعم البنوك من خلال دورها المجتمعي للأهالي غير القادرين عبر قروض ميسرة بتسهيلات على مدى زمني طويل، من شأنه أن يشجع الجميع على الإقبال لتقنين الوضع وتحقيق التصالح بمخالفات البناء، ومن ثم عدم الإزالة للمخالفة أو قطع المرافق، وبالتالي يتحقق السلم المجتمعي والاستقرار للأهالي ومساكنهم.واختتم حديثه بالتأكيد على أن هذه الرؤية تم تطبيقها فى محافظة الفيوم بمبادرة رائعة، ولكنها تحتاج للتوسع على مستوى محافظات مصر، وتكون برعاية البنك المركزي ودعمه وتنسيقه مع البنوك، قائلا: "مخالفات البناء من آفات مصر الحديثة وجهود الدولة لمنعها مقدرة والدور المجتمعي للبنوك لتحقيق التصالح فيها يكثف ويشجع الإقبال".