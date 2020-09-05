رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 05 سبتمبر 2020 الموافق 17 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حملة مكبرة لتنفيذ 15 قرار إزالة بمركز البداري في أسيوط

السبت 05/سبتمبر/2020 - 10:26 م
اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد
محمد أبو شادي
طباعة
أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، استمرار حملات إزالة مخالفات البناء، والتعديات على الأراضى الزراعية، وأراضي أملاك الدولة بجميع قرى ومراكز المحافظة، وبخاصة مخالفات البناء التي لا يجوز التصالح فيها.

وذلك ضمن خطة المحافظة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء بجميع المراكز باستخدام معدات الحملات الميكانيكية ومعدات وحدة التدخل السريع بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وإحالة تلك المخالفات إلى النيابة العسكرية.

حيث شنت الأجهزة التنفيذية بمركز البداري حملة مكبرة برئاسة محمد حسن رئيس مركز ومدينة البدارى ومسئولى أملاك الدولة والإدارة الهندسية بالمركز، واستهدفت إزالة 15 حالة تعد على أراض زراعية وبعض مخالفات البناء، منها 5 حالات مخالفات بناء لا يجوز التصالح فيها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كان محافظ أسيوط، اللواء عصام سعد، طالب المواطنين باستغلال مد فترة تقديم طلبات التصالح وسداد جدية التصالح حتى 15 ‪سبتمبر 2020‬، والتوجه إلى مقرات المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء وسداد جدية التصالح 25%، وعقب انتهاء هذه الفترة سيتم تطبيق القانون وبدء الإزالات الفورية للمخالفات التي لم يتم التصالح بشأنها.

موضوعات متعلقة

غدًا.. قطع المياه عن أربع مناطق ببورسعيد

رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد يكرم مدبولي في حفل قرعة المونديال

موعد إعلان نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2020

بسبب السيول.. إغلاق 4 طرق من وإلى البحر الأحمر

الصور

image description

من دبلوم صنايع لمعيدة بكلية الاقتصاد.. حكاية «أميرة» في جامعة حلوان

image description

«عم جمال».. هجره ولده فأنس وحدته برعاية «أيتام السيدة»

image description

«الدكتورة فريدة».. حلم بائعة خضار لابنتها لدخول كلية الطب

image description

عطل 30 دقيقة فى الخط الثانى بمترو الأنفاق

image description

ينتظران مسابقة عالمية.. حكاية زوجين احترفا الصيد بالبحر الأحمر

الأكثر قراءة

بعد حبسه بتهمة الاستيلاء على أراضى الدولة.. أبرز ممتلكات صلاح دياب

توابع فيرمونت.. إنذارات لنجل فنان شهير وشادي أيمن نور مسئول اللجان الإلكترونية

موعد نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة 2020

موعد إعلان نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2020

إنفوجراف

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

أيام زمان

الأبنة المدللة.. حكاية هويدا ابنة صباح التي تسببت في بيع منزلها

حكايات الشيخ النقشبندي مع السينما والرئيس السادات

«رفضت أكون أبًا وعائلتي حذفت أول أعمالي».. حكاية جميل راتب مع السينما والأبوة

«الواد ده موهوب».. حكاية «السادات» مع بليغ حمدي

نجم الساعة

«بى بى سى» تمنع موظفيها من الآراء السياسية عبر مواقع التواصل الاجتماعى

منوعات

دراسة تكشف: فيروس يتسبب في أكثر من 250 ألف حالة سرطان

دبابير عدوانية عملاقة تهاجم بريطانيا

علماء يكشفون سبب نسيان الإنسان المصائب والأحزان

موعد المرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة 2020

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
لمن يلومون فيروز.. زهقنا منكم جدًا
ماجد حبته
الأحمق قد ينتحر.. وينحر تركيا
ماجد حبته
عودة «باشاغا».. بالإكراه!
صفاء النجار
سيكولوجية الاستصعاب والاستسهال «2»
المزيد

الثقافة

البجعة

«اسكتش».. معرض يضم نوادر كبار التشكيليين 21 سبتمبر

يأس

مخرج مسرحية «سيد درويش»: العرض حالة فنية خاصة