حملة مكبرة لتنفيذ 15 قرار إزالة بمركز البداري في أسيوط

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، استمرار حملات إزالة مخالفات البناء، والتعديات على الأراضى الزراعية، وأراضي أملاك الدولة بجميع قرى ومراكز المحافظة، وبخاصة مخالفات البناء التي لا يجوز التصالح فيها.وذلك ضمن خطة المحافظة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء بجميع المراكز باستخدام معدات الحملات الميكانيكية ومعدات وحدة التدخل السريع بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وإحالة تلك المخالفات إلى النيابة العسكرية.حيث شنت الأجهزة التنفيذية بمركز البداري حملة مكبرة برئاسة محمد حسن رئيس مركز ومدينة البدارى ومسئولى أملاك الدولة والإدارة الهندسية بالمركز، واستهدفت إزالة 15 حالة تعد على أراض زراعية وبعض مخالفات البناء، منها 5 حالات مخالفات بناء لا يجوز التصالح فيها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.كان محافظ أسيوط، اللواء عصام سعد، طالب المواطنين باستغلال مد فترة تقديم طلبات التصالح وسداد جدية التصالح حتى 15 ‪سبتمبر 2020‬، والتوجه إلى مقرات المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء وسداد جدية التصالح 25%، وعقب انتهاء هذه الفترة سيتم تطبيق القانون وبدء الإزالات الفورية للمخالفات التي لم يتم التصالح بشأنها.