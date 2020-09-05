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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«العدل» تنشئ 4 فروع توثيق بأسوان والإسكندرية

السبت 05/سبتمبر/2020 - 11:31 م
المستشار عمر مروان
المستشار عمر مروان
حسام محفوظ
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نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 198، الصادر اليوم، 4 قرارات لوزير العدل المستشار عمر مروان بإنشاء أفرع للتوثيق بمكاتب بريد أسوان بمحافظة أسوان، وبريد طوسون وصلاح الدين وسيدي جابر بالإسكندرية.

القرار رقم 4525 لسنة 2020، بإنشاء فرع للتوثيق باسم (فرع توثيق مكتب بريد أسوان) قسم شرطة أسوان، يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بأسوان، يكون مقره مكتب بريد أسوان بجوار قصر ثقافة أسوان محافظة أسوان، يقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة، فيما عدا ما استوجب القانون إجراؤه أمام دائرة الاختصاص المكاني أو النوعى فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع توثيق أسوان النموذجي.

والقرار رقم 4526 لسنة 2020، بإنشاء فرع للتوثيق باسم (فرع توثيق مكتب بريد طوسون) قسم شرطة المنتزة ثان، يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالإسكندرية، يكون مقره مكتب بريد طوسون بمساكن الإسكان الصناعي طوسون محافظة الإسكندرية، يقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة، فيما عدا ما استوجب القانون إجراؤه أمام دائرة الاختصاص المكاني أو النوعى فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع توثيق المنتزة ثان.

القرار رقم 4527 لسنة 2020، بإنشاء فرع للتوثيق باسم (فرع توثيق مكتب بريد صلاح الدين) قسم شرطة اللبان، يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالإسكندرية، يكون مقره مكتب بريد صلاح الدين بشارع إسماعيل مهنا صلاح الدين اللبنان محافظة الإسكندرية، يقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة، فيما عدا ما استوجب القانون إجراؤه أمام دائرة الاختصاص المكاني أو النوعى فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع توثيق الإسكندرية النموذجي.

القرار رقم 4528 لسنة 2020، بإنشاء فرع للتوثيق باسم (فرع توثيق مكتب بريد سيدي جابر) قسم شرطة سيدي جابر، يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالإسكندرية، يكون مقره مكتب بريد سيدي جابر طريق الحرية محافظة الإسكندرية، يقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة، فيما عدا ما استوجب القانون إجراؤه أمام دائرة الاختصاص المكاني أو النوعى فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع توثيق سيدي جابر.

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