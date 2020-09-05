الصين تشدد على مسئولية «بريكس» تجاه تحقيق السلام والتنمية العالميين

قال عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني، وانج يي، إنه يتعين على دول مجموعة (بريكس) تعزيز الثقة وتعميق التعاون، حتى تضطلع بمسئوليات إقرار السلام الدولي وتحقيق التنمية العالمية.جاء ذلك خلال مشاركة وانج، في اجتماع وزراء خارجية (بريكس)، عبر الفيديو وفقا لوزارة الخارجية الصينية اليوم، برئاسة وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، ومشاركة سوبرامانيام جايشانكار، وزير الشئون الخارجية الهندي، ناليدي باندور، وزير العلاقات الدولية والتعاون الدولي في جنوب إفريقيا، وإرنستو أروجو، وزير الخارجية البرازيلي.وأضاف وانج، أن العالم يواجه في الوقت الراهن مجموعة من التهديدات والتحديات الجديدة، تشمل مرض فيروس كورونا (كوفيد- 19) الذي يمثل تهديدا مباشرا على صحة البشر، التنمر الأحادي الذي يمثل تحديا كبيرا أمام النظام الدولي، والحمائية التي كان لها تأثير سلبي بالغ على الاقتصاد العالمي.وأوضح أنه يتعين ملاحظة أن توجه العصر القائم على التنمية والسلام والتعاون وتحقيق النتائج المربحة لجميع الأطراف، لم يتغير، وأن قانون التنمية المتمثل في تواصل العولمة الاقتصادية المضي قدما رغم التحولات والانعطافات لم يتغير، وأن التوجه الأساسي لصعود الاقتصادات الناشئة التي تمثلها مجموعة (بريكس) لم يتغير، مشيرا إلى أنه يتعين على دول (بريكس) التعاون في مواجهة تحديات المرض، الاشتراك في دعم التعددية وتعافي الاقتصاد العالمي، والتسوية السياسية للقضايا الساخنة.