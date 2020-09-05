طلب التحريات في واقعة تعدي محاميات على محامٍ مفصول بالمنيا

طلبت نيابة بندر المنيا تحت إشراف المستشار تامر مطيع المحامى العام لنيابات جنوب، اليوم السبت، تحريات المباحث وتقرير الطب الشرعي حول واقعة تعدي عدد من المواطنين ومحاميات على محام مفصول من نقابة المحامين، كونه موظفا حكوميا، والتي حدثت ظهر الأحد الماضي أمام محكمة المنيا.وقال مصدر قانوني إن نقابة المحامين تواصل جهودها لاحتواء الأزمة بين المحاميات المتهمات بالتعدي والمجني عليه مصطفى التوني، مشيرا إلى أن المجني عليه اتهم 4 محاميات وأقربائهن بالتعدي عليه عقب محاكمة 20 محاميا في قضية إهانة القضاء والتي تعود لعام 2013 بمحكمة مغاغة شمال المحافظة. والتي تأجلت لشهر نوفمبر المقبل.كانت 7 محاميات بالمنيا قد انتظروا "مصطفى-ا"، محام مشطوب عضويته أمام مجمع محاكم المنيا وأخذن يضربونه ويوبخونه، وذلك عقب تداول مقطع فيديو على قناة خاصة به تسمى "المهيطل"، انتقد فيها رحلة نظمتها إحدى المحاميات لزيارة المعالم الأثرية في حضور زملائها، قائلا "رحلة كلها هشتكه وبشتكة" ودلع مجموعة من المحاميات نظمن رحلة وابتزوا آخرين لدفع مبالغ وجمعوا تبرعات، على أساس أنها رحلة مخصصة للمحاميات، لكن تم اصطحاب غرباء وحدثت تجاوزات مؤسفة هناك".وقالت إحدى المحاميات، طلبت عدم ذكر اسمها، إن المعتدي عليه، يمتلك قناة خاصة اعتاد أن يستخدمها في الإساءة للمحامين، لذا تم تحرير بلاغ ضده أمام نيابة بندر المنيا، بالسب والقذف والتشهير، وذلك في حضور ياسر زيدان الأمين العام وعضو مجلس نقابة المنيا.وبدوره قال ياسر زيدان، إن الطرف المعتدي الذي شهر بالزميلات المحاميات، وتم الاعتداء بالضرب ليس محاميا، إذ أنه مشطوب وتم إسقاط قيده من النقابة العامة، لأنه يعمل في وظيفة أخرى، لذا فإن النقابة ليس لها أي حقوق عليه وهو ليس عليه إي التزامات، فلن نستطيع معاملته كمحام، وتم تقديم بلاغ ضده على أنه شخص عادي، أما بالنسبة للمحاميات فالنقابة أعدت مذكرة وتقريرا مفصلا بالواقعة سيتم التحقيق فيها، لأن التصرف الذي صدر منهن بالشارع لا يليق بمهنة ومكانة المحاماة.