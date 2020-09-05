غدًا.. تعليم الإسماعيلية يستأنف المقابلات مع المرشحين لشغل الوظائف القيادية

تستأنف مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية غدا الأحد، إجراء المقابلات الشخصية لاختيار المرشحين لشغل عدد من الوظائف القيادية، والتي انطلقت منذ أسبوعين وتستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري.وقال الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، إن غدا الأحد سيتم إجراء المقابلات للمرشحين على وظائف الموجه العام والموجه الأول إلى جانب موجهي بعض المواد.وتابع: تضم لجنة المقابلات إلى جانب قيادات المديرية رئيس مجلس الأمناء وعميد كلية التربية وممثلا عن مديرية التنظيم والإدارة، وهو ما يعكس حرص تعليم الإسماعيلية على الشفافية والحياد التام في اختيار قياداته.