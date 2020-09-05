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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نائب: استئناف الرحلات بين مصر وروسيا بداية لاستعادة السياحة العالمية

السبت 05/سبتمبر/2020 - 11:31 م
محمد الكوراني
محمد الكوراني
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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رحب النائب محمد الكوراني، عضو مجلس النواب بعودة الرحلات بين مصر وروسيا بعد توقف دام خمسة أشهر منذ مارس الماضى بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، مؤكدا أنها بداية جادة لعودة السياحة العالمية لمصر بصفة عامة وللمناطق والمحافظات السياحية بصفة عامة ومحافظتى جنوب سيناء والبحر الأحمر.

واعتبر "الكوراني" في بيان أصدره اليوم، عودة الرحلات بين مصر وروسيا دليلا قاطعا على العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة وموسكو فى مختلف المجالات وأيضا علاقات الصداقة بين الزعيمين الكبيرين الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس الروسى بوتين.

ووجه النائب محمد الكورانى التحية والتقدير للطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدنى على النجاح الكبير الذى حققه فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإحداث تطوير وتحديث شاملين لجميع المطارات المصرية وتطبيق جميع التعليمات والإجراءات الوقائية المطبقة طبقا لأعلى المعايير العالمية لمواجهة فيروس كورونا للحفاظ على سلامة الركاب القادمين والمسافرين.

كما وجه النائب محمد الكورانى التحية والتقدير للواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء واللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر على جهودهما الكبيرة والناجحة فى تطبيق جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وتوفير جميع الإمكانيات فى توفير جميع وسائل النجاح لراحة جميع سياح العالم واستمتاعهم بجمال المناطق السياحية والأثرية على مستوى محافظتى جنوب سيناء والبحر الأحمر بصفة عامة ومدينتي شرم الشيخ والغردقة بصفة خاصة، مؤكدا أن نجاح "فودة" و"حنفى" كان بشهادة جميع سياح العالم الذين توافدوا خلال الفترة الماضية وأشادوا بجهود مصر فى استقبالهم وحثهم على زيارة مصر للاستمتاع بجوها الجميل وشواطئها الخلابة.

جدير بالذكر أن الناقل الروسى يستأنف رحلاته مع القاهرة اعتبارا من 9 سبتمبر الجارى بواقع ثلاث رحلات أسبوعيا حيث تم فتح مبيعات التذاكر بمكاتبه وعلى موقعه الرسمى، وذلك بعد صدور قرار رئيس الحكومة الروسية، ميخائيل ميشوستين، باستئناف حركة الطيران مع مصر والإمارات والمالديف فقط بواقع 3 رحلات أسبوعية للقاهرة و2 لكل من دبى وفالينا.

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