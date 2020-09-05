رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 05 سبتمبر 2020 الموافق 17 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«مدبولي» يطمئن على توافر أدوية بروتوكولات علاج كورونا

السبت 05/سبتمبر/2020 - 11:56 ص
مدبولي
مدبولي
محمد إبراهيم
طباعة
اطمأن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على موقف توفير الأدوية الخاصة ببروتوكولات علاج فيروس "كورونا" المستجد خلال شهر أغسطس الماضي، من خلال تقرير تلقاه من أمانة الشئون الطبية لمجلس الوزراء.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أنه يتابع بشكل دوري الجهود المبذولة لتوفير الأدوية المطلوبة ضمن البروتوكولات المحددة من وزارة الصحة لمواجهة فيروس "كورونا" مع الجهات المختصة؛ لتأمين احتياجات المواطنين من هذه الأدوية.

من جانبه، أشار الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئيس مجلس الوزراء، إلى أن أمانة الشئون الطبية قامت بالمتابعة والتنسيق مع الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، بشأن الجهود المبذولة من الهيئة خلال شهر أغسطس الماضي لتوفير كافة المستحضرات الدوائية الخاصة ببروتوكولات علاج فيروس كورونا المستجد، والتي تم إتاحتها عن طريق عدد من الشركات المختلفة.

وتضمن تقرير أمانة الشئون الطبية بمجلس الوزراء قائمة بأسماء وأعداد العقاقير التي قامت الهيئة بتدبيرها خلال شهر أغسطس الماضي، حيث تم توفير 1.757.938 عبوة من دواء "ازيثرومايسين" أقراص، و72.344 زجاجة شراب من نفس العقار، فيما تم تدبير 2.981.338 عبوة من دواء "باراسيتامول" أقراص، و1.505.000 شريط "زنك" أقراص، فضلا عن توفير 2.512.280 شريط "فيتامين سي" أقراص.

وأكد الدكتور حسام المصري أن الكميات سالفة الذكر تم توفيرها لسد احتياجات السوق المحلية لمرضى "كورونا"، لافتا إلى أن هذه الأدوية كافية، وأنه لا حاجة للتهافت على تخزين وشراء الأدوية من قبل المواطنين، وهيئة الدواء المصرية تتولى توفير الأدوية المطلوبة أولا بأول لمن يحتاجها.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط الطبيب النفسى المتهم بالتحرش بمريضاته فى طنطا

النيابة العامة تأمر بحبس المتهمين بخطف وقتل الطفلة «أروى» بميت غمر

«انسداد الشرايين».. الأعراض والأسباب

وفاة يوسف والى وزير الزراعة الأسبق

الصور

image description

ينتظران مسابقة عالمية.. حكاية زوجين احترفا الصيد بالبحر الأحمر

image description

بـ«قرد وقطة وكلب».. مدرس فلسفة يعلم نظريات «فرويد» لطلاب السبتية (فيديو)

image description

الأهلي يهزم وادي دجلة بثنائية في الدوري الممتاز

image description

الحسين نجاني من الموت.. حكاية «آية» أصغر بائعة للقرآن

image description

كواليس «قعدة رجالة» لـ خالد سليم.. وموعد انطلاقه (صور)

الأكثر قراءة

توابع فيرمونت.. إنذارات لنجل فنان شهير وشادي أيمن نور مسئول اللجان الإلكترونية

بعد حبسه بتهمة الاستيلاء على أراضى الدولة.. أبرز ممتلكات صلاح دياب

موعد نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة 2020

«المهازل التحكيمية».. اجتماع طارئ في الزمالك لبحث عدم استكمال الدوري

إنفوجراف

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

أيام زمان

صبحي الجيار.. أديب زارته هند رستم وشادية ورقصت له تحية كاريوكا

«لن أكون بديلة لفيروز».. اعترافات ماجدة الرومي

«ياعم أنا بمثل».. عسكري ينهال بالضرب على محمود المليجي

كسور وتحطيم رؤوس.. مشاهد كادت تتسبب في قتل نجوم السينما

نجم الساعة

«بى بى سى» تمنع موظفيها من الآراء السياسية عبر مواقع التواصل الاجتماعى

منوعات

دراسة تكشف عن علاج طبيعى يحارب كورونا

ديوكوفيتش يسحق شتروف ويواصل التقدم فى نيويورك

كورونا يلغى مباراة التشيك واسكتلندا فى الأمم الأوروبية

أحمد العجوز ومحمد حمص يقودان الإسماعيلى لحين التعاقد مع مدير فنى أجنبى

مقالات الرأي
ماجد حبته
عودة «باشاغا».. بالإكراه!
صفاء النجار
سيكولوجية الاستصعاب والاستسهال «2»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد بيصار.. عقلية علمية واسعة وثقافة واعية
د.كريمة الحفناوى
معارك ترامبية قبل الانتخابات الرئاسية
المزيد

الثقافة

عادل أسعد الميرى: كتابى الجديد يحكى قصة محاولاتى لاكتشاف مصر

محمود الضبع: نجيب محفوظ يمثل مرحلة فارقة فى الكتابة الأدبية

«سرقة الكأس».. 3 كتب تناولت قصة بطولات كأس الأمم الإفريقية

المؤسسة المصرية الروسية تصدر «السد العالي الهرم العظيم»