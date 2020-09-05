في ذكرى ميلاد «الاستاذ».. سر بكاء المهندس بعد انفصاله عن شويكار

إخفاقه في الزواج من خلال لقاء إعلامي قديم قائلا، "إن الإخفاق في الزواج لم يكن منه وإنه من كثرة حرصه على شريكة حياته ومن كثرة ما كان يسهل الأمور ومن كثرة العطاء وعدم الأخذ فأصبح يفسد العلاقة وهي أسباب انفصاله، وبعد فترة أصبح مفتقدا للحنان، وأنه استمر يبحث عمن تستطيع أن تريحه وتفهمه وتعيش معه العيشة السليمة".



وأكد في حواره "أن العلاقة الناجحة التي يريدها يحتاج فيها لحنان واهتمام وعاطفة، مشيرا إلى ان دموعه كانت قريبة للغاية ويبكي على كل ما لم يكن منضبطا حتى إنه يبكي حين يرى السيدة الحامل ويرى أن حملها ثقيل وتحتاج للحنان، ورأى أن أول ما يجذبه للسيدة حذاءها وشرابها".



يذكر أن الثنائي فؤاد المهندس وشويكار كانا الثنائي الأنجح في تاريخ السينما المصرية، وقدما سويًا عددًا من الأعمال الناجحة، منها "اقتلنى من فضلك"، "إجازة بالعافية"، "أخطر رجل في العالم"، "الراجل ده حيجنني"، "مطاردة غرامية"، "عالم مضحك جدًا"، "مراتي مجنونة مجنونة"، و"المليونير المزيف".





نحتفل اليوم بذكرى ميلاد الفنان الراحل فؤاد المهندس السادس، فقد شكل "الأستاذ" مع شويكار ثن نائيا من أنجح الأزواج في الوسط الفني حتى انفصلا.وعقب الفنان الراحل على