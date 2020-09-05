الجيش اللبناني يضبط خلية خططت لتنفيذ هجمات إرهابية

أعلن الجيش اللبناني، صباح اليوم السبت، القبض على خلية إرهابية كانت بصدد تنفيذ هجمات إرهابية.وذكر الجيش اللبناني، عبر حسابه على تويتر، اليوم: "تمكنت مديرية المخابرات فى الجيش من توقيف عناصر خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم داعش الإرهابى كانت بصدد تنفيذ أعمال أمنية فى الداخل اللبنانى، وأظهرت التحقيقات أن أمير تلك الخلية هو الإرهابى خالد التلاوى، الذى استخدمت سيارته من قبل منفذي جريمة كفتون".ويأتي استئصال هذه الخلية في إطار العمليات الاستباقية والمتابعة الدائمة للتنظيمات والخلايا الإرهابية المرتبطة بها، وقد تم توقيف عناصر الخلية الإرهابية فى سلسلة عمليات أمنية في منطقتي الشمال والبقاع فى تواريخ مختلفة، وتبين أن هؤلاء تلقوا تدريبات عسكرية وجمعوا أسلحة وذخائر حربية تم ضبطها، ونفذوا سرقات عدة بهدف تمويل نشاطات الخلية المذكورة.وأعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني، في وقت سابق، عن توقيف شخص من الجنسية السورية ينتمي إلى تنظيم "داعش" الإرهابي كان يخطط للقيام بعمليات إرهابية في لبنان.