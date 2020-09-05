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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

استمرار أعمال ترميم مجمع محاكم الجلاء لليوم الخامس (صور)

السبت 05/سبتمبر/2020 - 11:43 ص
ترميم مجمع محاكم
ترميم مجمع محاكم
حسام محفوظ
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تتابع وزارة العدل تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، يوميا أعمال ترميم مجمع محاكم الجلاء، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، برفع كفاءة المحاكم وخاصة مجمع محاكم الجلاء.

وبدأت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، على مدار 5 أيام بداية من الثلاثاء الماضي، أعمال الترميم ورفع كفاءة مجمع محاكم الجلاء، وذلك برفع الأنقاض وتهيئة المكان لعمل التجديدات المطلوبة.

ويعد مجمع محاكم الجلاء أحد صروح العدالة - حيث تم إنشاؤه في الخمسينيات من القرن الماضي - ويقع بمنطقة استراتيجية بوسط القاهرة، وقد طالته يد الإرهاب والتخريب عام 2011 وظل مغلقًا ومعطلًا عن العمل طوال الفترة الماضية، إلى أن صدر توجيه الرئيس بإعادة الحياة إليه مرة أخرى ليعود صرحًا قضائيًا كما كان من قبل وعلى أحدث التصميمات.
استمرار أعمال ترميم مجمع محاكم الجلاء لليوم الخامس (صور)
استمرار أعمال ترميم مجمع محاكم الجلاء لليوم الخامس (صور)

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