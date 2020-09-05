رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 06 سبتمبر 2020 الموافق 18 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

3 أيام تفصل أحمد السقا عن نهاية «العنكبوت»

السبت 05/سبتمبر/2020 - 11:37 م
أحمد السقا
أحمد السقا
دعاء عبد المقصود
طباعة
أوشك النجم أحمد السقا، على الانتهاء من تصوير أحداث دوره في الفيلم السينمائى الجديد «العنكبوت» الذي استأنف تصويره خلال الأسابيع القليلة الماضية بعد فترة من التوقف بسبب فيروس كورونا.

ويتبقى للسقا وفريق عمل الفيلم 3 أيام للانتهاء من تصوير الفيلم بالكامل ليرفع بعدها المخرج أحمد نادر جلال شعار "فركش"، وتبدأ بعد ذلك عمليات مونتاج ومكساج الفيلم لطبع النسخ النهائية استعدادا لعرضه.

فيلم «العنكبوت» يشارك في بطولته بجانب النجم أحمد السقا كل من الفنانة منى زكى، ظافر العابدين، يسرا اللوزي، أحمد فؤاد سليم، زكي فطين عبد الوهاب، ريم مصطفى ومحمود غريب، وعدد من ضيوف الشرف وهو من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حبس «طبيب طنطا» المتهم بالتحرش بمريضاته 4 أيام

101 وفاة و46 مصابًا في سيول السودان

رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد يكرم مدبولي في حفل قرعة المونديال

بسبب السيول.. إغلاق 4 طرق من وإلى البحر الأحمر

الصور

image description

«مصر تقدر».. حفل قرعة مونديال اليد 2021 بالأهرامات

image description

من دبلوم صنايع لمعيدة بكلية الاقتصاد.. حكاية «أميرة» في جامعة حلوان

image description

«عم جمال».. هجره ولده فأنس وحدته برعاية «أيتام السيدة»

image description

«الدكتورة فريدة».. حلم بائعة خضار لابنتها لدخول كلية الطب

image description

عطل 30 دقيقة فى الخط الثانى بمترو الأنفاق

الأكثر قراءة

101 وفاة و46 مصابًا في سيول السودان

بعد حبسه بتهمة الاستيلاء على أراضى الدولة.. أبرز ممتلكات صلاح دياب

موعد إعلان نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2020

رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد يكرم مدبولي في حفل قرعة المونديال

إنفوجراف

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

أيام زمان

الأبنة المدللة.. حكاية هويدا ابنة صباح التي تسببت في بيع منزلها

حكايات الشيخ النقشبندي مع السينما والرئيس السادات

«رفضت أكون أبًا وعائلتي حذفت أول أعمالي».. حكاية جميل راتب مع السينما والأبوة

«الواد ده موهوب».. حكاية «السادات» مع بليغ حمدي

نجم الساعة

«بى بى سى» تمنع موظفيها من الآراء السياسية عبر مواقع التواصل الاجتماعى

منوعات

عنوان مكتب تنسيق الكليات والمعاهد العسكرية دفعة أكتوبر 2020

دراسة تكشف: فيروس يتسبب في أكثر من 250 ألف حالة سرطان

دبابير عدوانية عملاقة تهاجم بريطانيا

علماء يكشفون سبب نسيان الإنسان المصائب والأحزان

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
لمن يلومون فيروز.. زهقنا منكم جدًا
ماجد حبته
الأحمق قد ينتحر.. وينحر تركيا
ماجد حبته
عودة «باشاغا».. بالإكراه!
صفاء النجار
سيكولوجية الاستصعاب والاستسهال «2»
المزيد

الثقافة

«اسكتش».. معرض يضم نوادر كبار التشكيليين 21 سبتمبر

مظاهرة حب لـ مجدي نجيب في افتتاح معرضه بجاليري قرطبة (صور)

البجعة

يأس