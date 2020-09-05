3 أيام تفصل أحمد السقا عن نهاية «العنكبوت»

أوشك النجم أحمد السقا، على الانتهاء من تصوير أحداث دوره في الفيلم السينمائى الجديد «العنكبوت» الذي استأنف تصويره خلال الأسابيع القليلة الماضية بعد فترة من التوقف بسبب فيروس كورونا.ويتبقى للسقا وفريق عمل الفيلم 3 أيام للانتهاء من تصوير الفيلم بالكامل ليرفع بعدها المخرج أحمد نادر جلال شعار "فركش"، وتبدأ بعد ذلك عمليات مونتاج ومكساج الفيلم لطبع النسخ النهائية استعدادا لعرضه.فيلم «العنكبوت» يشارك في بطولته بجانب النجم أحمد السقا كل من الفنانة منى زكى، ظافر العابدين، يسرا اللوزي، أحمد فؤاد سليم، زكي فطين عبد الوهاب، ريم مصطفى ومحمود غريب، وعدد من ضيوف الشرف وهو من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير.