ضبط مصنع بدون ترخيص لتعبئة أعشاب التخسيس

قامت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة بالاشتراك مع الجهات المعنية بحملة تموينية مكبرة لضبط كافة أشكال جرائم الغش التجارى.. وقد أسفرت الجهود عن ضبط القضايا الآتية:ضبط ( 250 كيلو جرام شاى تخسيس - 225 كيلو جرام دكستروز غذائى – 73،440 ألف عبوة أعشاب تخسيس – 16،000 ألف عبوة فارغة مدون عليها أسماء تجارية- 8 ماكينة تصنيع) جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بحوزة (مسئول عن مخزن ومصنع لتعبئة أعشاب تخسيس كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول) لإدارته المخزن والمصنع بدون ترخيص ومزاولته مهنة صيدلى بدون تصريح فضلًا عن حيازته كميات من الأعشاب الطبية المخصصة للتخسيس بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد التصرف فيها بالبيع عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى لتحقيق أرباح غير مشروعة.ضبط ( 5 جركن ماء مقطر– عدد 15 عبوة كحل أبيض – عدد 53 برميل زيوت عطرية – عدد 200 عبوة زيوت عطرية بأحجام مختلفة وأوزان مختلفة – عدد 240 كرتونة تحتوى على زجاجات فارغة – عدد 9900 عبوة فارغة – عدد 4400 عبوة فارغة – عدد 10000 زجاجة أتومايز يتم تركيبها بالعبوات – عدد 22 كرتونة غطاء للزجاجات – عدد 6000 كرتونة للعبوة الحاوية للزجاجة) بحوزة (صاحب شركة لتعبئة العطور كائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس) لقيامه بتقليد مركبات عطور عالمية لعرضها بالمولات الكبرى.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.