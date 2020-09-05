«بقيمة 12 مليونا».. ضبط 150 ألف قرص مخدر بالمنوفية
السبت 05/سبتمبر/2020 - 11:16 ص
مريم جبل وعمرو المزيديطباعة
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى - الأمن العام وبمشاركة مديرية أمن المنوفية من ضبط 150000 قرص مخدر لعقار الترامادول - مبلغ مالى - هاتف محمول بحوزة (عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة تلا بالمنوفية ) حال تواجده بالقرب من مسكنه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى.
تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ ( 12 مليون جنيه) تقريبًا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ ( 12 مليون جنيه) تقريبًا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.