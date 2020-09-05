«بقيمة 12 مليونا».. ضبط 150 ألف قرص مخدر بالمنوفية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى - الأمن العام وبمشاركة مديرية أمن المنوفية من ضبط 150000 قرص مخدر لعقار الترامادول - مبلغ مالى - هاتف محمول بحوزة (عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة تلا بالمنوفية ) حال تواجده بالقرب من مسكنه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى.تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ ( 12 مليون جنيه) تقريبًا.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.