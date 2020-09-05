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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«بقيمة 12 مليونا».. ضبط 150 ألف قرص مخدر بالمنوفية

السبت 05/سبتمبر/2020 - 11:16 ص
قرص مخدر
قرص مخدر
مريم جبل وعمرو المزيدي
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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى - الأمن العام وبمشاركة مديرية أمن المنوفية من ضبط 150000 قرص مخدر لعقار الترامادول - مبلغ مالى - هاتف محمول بحوزة (عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة تلا بالمنوفية ) حال تواجده بالقرب من مسكنه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ ( 12 مليون جنيه) تقريبًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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