رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 05 سبتمبر 2020 الموافق 17 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«حجم تعاملاتهما 35 مليونا».. ضبط متهمين بالإتجار بالنقد الأجنبي

السبت 05/سبتمبر/2020 - 11:14 ص
ضبط متهمين بالإتجار
ضبط متهمين بالإتجار بالنقد الأجنبي
مريم جبل وعمرو المزيدي
طباعة
نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاشتراك مع آخر بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى بلغ حجم تعاملاتها 35 مليون جنيه مصرى.

أكدت تحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد قيام شخصين (سائق متواجد حاليًا بإحدى الدول العربية - شقيقه "مزارع" - مقيمان بدائرة مركز شرطة ديرمواس بمحافظة المنيا) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية من خلال الثانى وإرسالها للأول ليقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وعقب ذلك يقوم بتوصيلها لذوي العاملين من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لإحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتحرى عنه الأول وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي بالاشتراك مع شقيقه الذي يعمل خارج البلاد، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال ثلاث سنوات طبقًا للفحص المستندى (35،000،000) مليون جنيه مصرى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

النيابة العامة تأمر بحبس المتهمين بخطف وقتل الطفلة «أروى» بميت غمر

رواية أخرى.. مصدر بالجبلاية يفضح وليد العطار في أزمة سرقة الكؤوس

ضبط الطبيب النفسى المتهم بالتحرش بمريضاته فى طنطا

وكيل الخطة والموازنة يطالب «المركزى» بمبادرة لدعم التصالح على مخالفات البناء

الصور

image description

ينتظران مسابقة عالمية.. حكاية زوجين احترفا الصيد بالبحر الأحمر

image description

بـ«قرد وقطة وكلب».. مدرس فلسفة يعلم نظريات «فرويد» لطلاب السبتية (فيديو)

image description

الأهلي يهزم وادي دجلة بثنائية في الدوري الممتاز

image description

الحسين نجاني من الموت.. حكاية «آية» أصغر بائعة للقرآن

image description

كواليس «قعدة رجالة» لـ خالد سليم.. وموعد انطلاقه (صور)

الأكثر قراءة

توابع فيرمونت.. إنذارات لنجل فنان شهير وشادي أيمن نور مسئول اللجان الإلكترونية

بعد حبسه بتهمة الاستيلاء على أراضى الدولة.. أبرز ممتلكات صلاح دياب

موعد نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة 2020

«المهازل التحكيمية».. اجتماع طارئ في الزمالك لبحث عدم استكمال الدوري

إنفوجراف

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

أيام زمان

صبحي الجيار.. أديب زارته هند رستم وشادية ورقصت له تحية كاريوكا

«لن أكون بديلة لفيروز».. اعترافات ماجدة الرومي

«ياعم أنا بمثل».. عسكري ينهال بالضرب على محمود المليجي

كسور وتحطيم رؤوس.. مشاهد كادت تتسبب في قتل نجوم السينما

نجم الساعة

«بى بى سى» تمنع موظفيها من الآراء السياسية عبر مواقع التواصل الاجتماعى

منوعات

دراسة تكشف عن علاج طبيعى يحارب كورونا

ديوكوفيتش يسحق شتروف ويواصل التقدم فى نيويورك

كورونا يلغى مباراة التشيك واسكتلندا فى الأمم الأوروبية

أحمد العجوز ومحمد حمص يقودان الإسماعيلى لحين التعاقد مع مدير فنى أجنبى

مقالات الرأي
ماجد حبته
عودة «باشاغا».. بالإكراه!
صفاء النجار
سيكولوجية الاستصعاب والاستسهال «2»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد بيصار.. عقلية علمية واسعة وثقافة واعية
د.كريمة الحفناوى
معارك ترامبية قبل الانتخابات الرئاسية
المزيد

الثقافة

عادل أسعد الميرى: كتابى الجديد يحكى قصة محاولاتى لاكتشاف مصر

محمود الضبع: نجيب محفوظ يمثل مرحلة فارقة فى الكتابة الأدبية

«سرقة الكأس».. 3 كتب تناولت قصة بطولات كأس الأمم الإفريقية

المؤسسة المصرية الروسية تصدر «السد العالي الهرم العظيم»