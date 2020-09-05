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السبت 05 سبتمبر 2020 الموافق 17 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

توقعات بلقاء يجمع بين ترامب وبايدن خلال إحياء ذكرى 11 سبتمبر

السبت 05/سبتمبر/2020 - 11:47 ص
ترامب
ترامب
مروة عنبر
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أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن الرئيس الأمريكى الحالى دونالد ترامب قد يلتقى، الجمعة المقبل، مع المرشح الرئاسى جو بايدن خلال مراسم إحياء ذكرى اعتداءات 11 سبتمبر 2001.

ومن المفترض أن المناظرة الأولى بين المرشح الجمهوري ترامب ومنافسه الديمقراطي بايدن لن تنعقد قبل نهاية سبتمبر الجارى.

وسيتوجه كل من الرئيس الجمهوري ومنافسه الديمقراطي، اللذين يقومان بحملتيهما الانتخابيتين بأسلوبين مختلفين في ظل جائحة كورونا، إلى شانكسفيل في ولاية بنسلفانيا، حيث كانت إحدى الطائرات المختطفة قد تحطمت خلال اعتداءات 11 سبتمبر.

ولم يعرف بعد ما إذا كانت زيارتا ترامب وبايدن ستكونان متزامنتين، لكن في هذا اليوم قد يكون الرجلان على مسافة من بعضهما تعتبر الأقرب منذ شهور، وفقا للشرق الأوسط.

وقال بايدن، فى تصريحات صحفية، أمس الجمعة: "لم أعرف أن ترامب سيذهب إلى هناك، سوى بعد أن أعلنت أنني ذاهب".

ولمّح نائب الرئيس السابق باراك أوباما، الذي يتقدم في استطلاعات الرأي الوطنية، إلى أنه مستعد لمشاركة المنصة مع ترامب إذا تمت دعوته، قائلا: "هو لا يزال رئيس الولايات المتحدة".

من جانبها، أعلنت خدمة المتنزهات الوطنية التي تدير النصب التذكاري للرحلة 93، إنه سيتم اختصار المراسم لهذا العام بسبب جائحة كورونا، لتقليل مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد، وسيختصر وقت المراسم من 90 إلى 20 دقيقة.

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