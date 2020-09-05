ضبط 12 طن كبدة فاسدة في الخصوص

نجح رجال الإدارة العامة لشرطة التموين في ضبط (12،240 طن كبدة مستوردة) غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تاريخ الصلاحية المدون عليها، مما يشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة الخصوص (بمحافظة القليوبية).ضبط (2،675 طن أسماك ماكريل مجمدة) غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، مما يشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة قائد سيارة حال سيرها بدائرة مركز شرطة طنطا (بمحافظة الغربية).ضبط (100 طن سكر حر) معبأة داخل أجولة غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وغير مطبوع عليها تاريخ الإنتاج والصلاحية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة أمين عهدة بمخازن إحدى الشركات، كائنة بدائرة قسم شرطة جرجا (بمحافظة سوهاج).ضبط (11 طن دقيق بلدى مُدعم داخل أجولة ناقصة الوزن بمقدار 167 كيلوجراما)، وضبط المدير المسئول عن خط إنتاج وتعبئة الدقيق البلدى المدعم بأحد المطاحن الكائنة بدائرة قسم شرطة أول المنصورة (بمحافظة الدقهلية) لقيامه بإنتاج وتعبئة الكمية المشار إليها بغرض تجميع كميات من الدقيق البلدي المدعم تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالسوق السوداء.ضبط (8،400 طن أرز أبيض- سكر حر) غير مدون عليها أي بيانات وغير مطابقة للمواصفات القياسية ومجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بحوزة المدير المسئول عن شركة لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر ثان (بمحافظة الجيزة).ضبط (1،800 طن شيكولاتة خام- 400 كيلوجرام فول سوداني، مستلزمات إنتاج غير صالحة للاستهلاك الآدمي لعدم وجود بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية- 2880 قطعة شيكولاتة بالسودانى والحليب- 2900 عبوة مياه غازية "منتج نهائى" غير صالحة للاستهلاك الآدمى لانتهاء تاريخ الصلاحية المدون عليها وغير مطابقة للمواصفات القياسية وتشكل خطرًا على الصحة العامة) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الحلويات والمياه الغازية دون ترخيص بدائرة قسم شرطة العامرية أول (بمحافظة الإسكندرية).ضبط (4 أطنان أعلاف حيوانية) مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام لانتهاء تاريخ الصلاحية المدون عليها، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بحوزة المدير المسئول عن محل لتجارة الأعلاف الحيوانية بدائرة مركز شرطة فاقوس (بمحافظة الشرقية).ضبط (20000 عبوة سجائر مقلدة ومجهولة المصدر) قبل طرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة قائد سيارة حال سيرها بدائرة مركز شرطة طنطا (بمحافظة الغربية).تم اتخاذ الإجراءات القانونية.