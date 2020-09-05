عادل أسعد الميرى: كتابى الجديد يحكى قصة محاولاتى لاكتشاف مصر

صدر حديثا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، كتاب "محاولات اكتشاف مصر" للكاتب عادل أسعد الميري، وتصميم الغلاف للدكتورة هند سمير.وعن الكتاب؛ قال الميري في تصريح لـ"الدستور" إنه يحكي قصّة محاولاته المتتالية لاكتشاف مصر، عبر رحلة طويلة مع الزمن بدأت سنة 1968 برحلة في برنامج "اعرف بلادك" الذي كانت تشرف عليه وزارة السياحة المصرية، بقطار النوم من القاهرة إلى الأقصر وأسوان، لمدّة أربعة أيام، ثم بعد ذلك سنة 1984 رحلة طولها أربعون يوما، استعدادا لدخول امتحان الحصول على ترخيص الإرشاد السياحي.وتابع: ثم تفاصيل عن عمل برنامج مدته 30 يوما بين مناطق مصر السياحية المختلفة، إضافة إلى مقال عن القاهرة، وآخر عن الفسطاط، وثالث عن مصر الجديدة، ورابع عن الزمالك.وعلى غلاف الكتاب نقرأ: مارس 1968، كان هذا البرنامج يسمح للأفراد وللأسر بالذهاب والعودة، بين القاهرة والأقصر وأسوان، في قطارات عربات النوم الفاخرة، بالإضافة إلى الإقامة الكاملة في فنادق ثلاث نجوم، مشتملة الوجبات اليومية الثلاث، وبرنامج الزيارات الأثرية والسياحية لمدة ثلاثة أيام، بسبعة جنيهات مصرية فقط لا غير.إن تذكرة قطار النوم وحدها الآن تساوي 100 مرة هذا المبلغ، كانت تلك هي أول مرة أذهب فيها إلى الأقصر وأسوان، وكنت في ذلك العام في الصف الثالث الإعدادي، لذلك كان لهذه الرحلة التأثير القوي على أفكاري.