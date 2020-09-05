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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تعيين 164 شابًا.. وتحرير 3 محاضر سلامة للمنشآت المخالفة بالفيوم

السبت 05/سبتمبر/2020 - 11:31 ص
محمد سعفان
محمد سعفان
دعاء جابر
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أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الفيوم 164 شابًا، من بينهم  اثنان من ذوى القدرات، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة  "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل 1111 من راغبي العمل.

وأشار على أبوالحسن وكيل المديرية في تقريره  للوزير عما تم إنجازه خلال شهر يوليو الماضي، إلى أن المديرية قامت في مجال علاقات العمل بتلقى 25 شكوى عمالية، تمت تسوية 4 منها، وتحويل 4 شكاوى للقضاء، وحفظ شكويين، بالإضافة إلى 15 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

وقال: إن  المديرية قامت في مجال تفتيش العمل بالتفتيش على 313 منشأة "دوري وحملات"، فضلًا عن عمل ندوة توعية للعمال.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تم التفتيش على 62 منشأة من المنشآت ذات الكثافة العمالية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي، وأسفر التفتيش عن تحرير 3 محاضر سلامة وصحة مهنية للمنشآت المخالفة.

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