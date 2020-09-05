منها 1996 بلاغا بشأن كورونا.. «الشكاوى الحكومية» تتلقى 8288 شكوى طبية

- المنظومة تتعامل مع 8288 شكوى واستغاثة وطلبا في مجال الصحة منها 1996 بلاغا بشأن فيروس كورونا

- مدبولى يشدد على ضرورة الاستمرار فى رفع درجة الاستعداد للتعامل مع مصابى كورونا..ويشكر الأطقم الطبية

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء في الإستجابة للشكاوى والبلاغات والاستغاثات المرتبطة بالنواحي الطبية خلال شهر أغسطس 2020.وشدد رئيس الوزراء على ضرورة الاستمرار فى رفع درجة الاستعداد، لاستقبال اتصالات وشكاوى واستغاثات مصابى فيروس كورونا، والتنسيق مع وزارتى الصحة والسكان، والتعليم العالى والبحث العلمى، لتقديم الخدمة الطبية المطلوبة، خاصة فى ظل عودة أعداد المصابين للارتفاع.. ووجه الشكر لجميع أفراد الأطقم الطبية الذين يبذلون جهودا كبيرة لرعاية أهالينا المصابين طوال الشهور السابقة، وتقديم الخدمة الطبية اللازمة.وأوضح الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية، أن المنظومة تلقت ورصدت 8288 شكوى واستغاثة وطلبا في مجال الصحة خلال شهر أغسطس 2020، تم فحصها جميعًا وتصنيفها وتوجيهها للجهات بالتنسيق مع قيادات وزارتى الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمى، والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والجامعات المصرية، لسرعة اتخاذ اللازم بشأنها.ولفت إلى أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء استمرت للشهر الخامس في تلقي بلاغات وشكاوى المواطنين المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد (COVID-19) وكذلك المرضى المؤكد إصابتهم بعد عمل الفحوصات والتحاليل الطبية، حيث تلقت المنظومة 1996 بلاغا وشكوى فى هذا المجال خلال الشهر، موضحًا أن احتياجات أصحاب هذه الشكاوى والبلاغات تنوعت ما بين (توفير عناية مركزة للعزل – غسيل كلوي – قصور بوظائف الكبد – هبوط بعضلة القلب – مناظير – علاج عاجل لذوي الأمراض المزمنة الأخرى المصابين بذلك الفيروس)، وأكد أن أجهزة وزارة الصحة والسكان قد تعاملت مع هذه الحالات تحت إشراف وزيرة الصحة والسكان، وعلى الأخص غرفة العمليات المركزية بوزارة الصحة، ومديريات الصحة بالمحافظات، وهيئة التأمين الصحي، وهيئة الإسعاف المصرية، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة.وأشار الدكتور طارق الرفاعي إلى أن من بين الحالات التي تعاملت معها المنظومة، خلال الشهر 498 حالة تطلبت تدخلًا طبيًا سريعًا في مختلف التخصصات الطبية، ومن أهمها جراحة المخ والأعصاب للأطفال، وتوفير أسرة عناية مركزة وحضانات، ومناظير المريء والمعدة والقنوات المرارية، والتعامل مع مرضى الأورام وحوادث الطرق وجراحات المخ والأعصاب، والعظام، والقلب والصدر، وجراحات الحروق، والتجميل، والتشوهات الناتجة عن عيوب خلقية بالأطفال حديثي الولادة، مضيفا أن هذه الجهود تضمنت التنسيق مع المجالس الطبية المتخصصة لاستخراج قرارات علاج على نفقة الدولة، والتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي لعلاج وشمول الحالات المرضية من منتفعي التأمين الصحي.وأكد أنه تم تقديم الخدمات المطلوبة لمقدمى تلك الشكاوى أو ذويهم من خلال الجهات المنوطة، وكان للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية دور ملموس في تحقيق سرعة الاستجابة بالتنسيق مع المستشفيات الجامعية المختلفة تحت إشراف وزير التعليم العالى والبحث العلمى وبالتنسيق مع رؤساء الجامعات وعمداء كليات الطب ومديرى المستشفيات الجامعية، لتوفير الخدمات الطبية اللازمة للحالات التي تتطلب تعامل المستشفيات الجامعية معها.وعرض الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة جانبًا من الحالات التى تم التعامل معها خلال شهر أغسطس الماضي، ومنها استقبال استغاثة من مواطن بمحافظة البحيرة تعاني حفيدته (ع. م. أ) البالغة من العمر (18) يومًا من تمدد بالشريان الأورطي وتحتاج إلى تدخل جراحي عاجل، حيث تم التنسيق على الفور مع الدكتورة شيماء محمد الشرقاوي - مدير التأمين الصحي بالبحيرة، واستخراج خطاب عاجل لتبادل الخدمات الطبية مع الدكتور هاني غزال، نائب رئيس فرع التأمين الصحي بالإسكندرية، كما تم التنسيق مع الدكتور وائل نبيل - عميد كلية طب جامعة الإسكندرية، لاستقبال وحجز المريضة بقسم جراحة القلب والصدر بجامعة الإسكندرية، وإجراء العملية بنجاح بمستشفى سموحة الجامعي، وتم حجز المريضة بغرفة الرعاية المركزة لاستكمال العلاج حتى تستقر حالتها الصحية والاطمئنان عليها.كم تم رصد استغاثة على مواقع التواصل الاجتماعي لمواطن بمحافظة سوهاج (ص. ف. ج) وعمره 26 عامًا يعاني من بتر بالساق اليمني أسفل الركبة وبتر بالذراع الأيسر أسفل الكوع، على أثر تعرضه لصعق كهربائي (ضغط عالي) ويحتاج إلى تركيب أجهزة تعويضية للأطراف التي تم بترها، فتم التنسيق مع كل من الدكتور أشرف لطفي -مدير معهد التأهيل الحركي بإمبابة والدكتور احمد الأتربي، مدير مصنع الأجهزة التعويضية بمركز التأهيل الحركي بإمبابة، والتنسيق مع المجالس الطبية المتخصصة لاستخراج قرارى علاج على نفقة الدولة، ومكتب وزيرة التضامن الاجتماعي لتوفير مكان لاستضافة المواطن بإحدى الدور التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي خلال فترة متابعة المريض (الكشف بالعيادات المتخصصة وعرض لجنة استشاري التأهيل الحركي وعمل مقايسة لرفع المقاسات وتحديد نوع الأجهزة التعويضية بالشركة المختصة) وتم إنهاء عمل الإجراءات السابقة وعودة المريض إلى محل إقامته بسوهاج ثم العودة بعد الانتهاء من المدة المحددة لتصنيع الأجهزة التعويضية وتم تسليمها وتركيبها للمواطن للحد من معاناته ومساعدته على الحركة.وأشار إلى رصد استغاثة من مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد بأن الطفل (ك. و) والبالغ من العمر (10 سنوات) يعاني من ورم بالجهة اليسرى من الوجه (بالفك والوجه واللثة واللسان)، وعلى الفور تم التواصل والتنسيق مع الدكتور حاتم أبو القاسم – عميد المعهد القومي للأورام لاستقبال الحالة، وعمل الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة على الفور، وكذلك تحديد جلسات علاج إشعاعى، وتم إجراء جراحة عاجلة لاستئصال الورم، ويخضع الطفل الآن للعلاج حسب البروتوكول المتبع لاستقرار حالته.كما لفت مدير المنظومة إلى استقبال استغاثة من مواطن بمحافظة الجيزة زوجته (و. هـ. أ) عمرها (24) عامًا بالأسبوع الخامس والعشرين من حملها (طفلين توأم) وتحتاج لإجراء عملية ولادة عاجلة إثر نقص في السائل الرحمي وموجودة بأحد المستشفيات غير المتاح بها حضانات في ذلك التوقيت، فتم التنسيق مع كل من الدكتور منصور خليل – مدير عام مستشفى الهرم والدكتور أيمن شبايك – رئيس قسم الحضانات بمستشفى دار السلام العام، وهيئة الإسعاف. وفور الولادة تم نقل الطفلين إلى المستشفيات السابق ذكرها وحجزهما في الحضانات المخصصة لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.بالإضافة إلى استقبال استغاثة من مواطن بمحافظة القاهرة يعاني شقيقه (ع. ع. ش) البالغ من العمر 48 عامًا من أورام بالبطن ولوكيميا بالدم (سرطان الدم) وهو من العاملين بالخارج (بالمملكة العربية السعودية -مدينة جدة) ويحتاج للعلاج بالرعاية المركزة بجمهورية مصر العربية، فتم على الفور التنسيق مع الدكتورة مها إبراهيم - رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة ومديرة مركز أورام دار السلام، وكذلك مع هيئة الإسعاف لاستقبال المريض فى مطار القاهرة، ونقله وحجزه بمستشفى مركز أورام دار السلام لقربه من محل إقامته، وتم عمل الفحوصات اللازمة وكذلك تقديم الرعاية الصحية اللازمة للحالة.كما تلقت المنظومة شكوى من المواطن (م. ص. أ) بمحافظة القاهرة والبالغ من العمر (53) عامًا يعانى من آلام متكررة بالقلب، ويحتاج عمل قسطرة تشخيصية وتركيب (3) دعامات ومحجوز بأحد المستشفيات الخاصة، ويشكو من ارتفاع قيمة فاتورة المستشفى وعدم قدرته على تحمل النفقات، فتم التنسيق مع الدكتور أشرف سامي مدير العلاج الحر بالقاهرة ومراجعة حساب المريض بالمستشفى الخاصة، وفى ذات الوقت تم التنسيق مع الدكتور محمد أسامة مدير معهد القلب القومي لنقل وحجز المريض بقسم الرعاية القلبية وعمل جميع الإجراءات الطبية اللازمة لاستقرار حالته الصحية، كما تم إرسال جميع الأوراق لاستخراج قرار استكمال علاجه على نفقة الدولة بالمعهد.كما تم استقبال استغاثة من مواطن بمحافظة دمياط يعاني نجله (ح. ح. أ) وعمره 18 عامًا من كسور متعددة بالجسم وكدمات متفرقة واشتباه نزيف بالبطن وتدهور بدرجة الوعي على أثر سقوط من مكان مرتفع، ويحتاج للحجز بمستشفى حكومي متخصص فتم التنسيق مع كل من الدكتور إبراهيم الصياد - مدير عام مستشفى الأزهر الجامعي بدمياط الجديدة، وهيئة الإسعاف لنقله وحجزه بالرعاية المركزة بالمستشفى، وتم عرض المريض على استشاريي الجراحة العامة وجراحة العظام وعمل بروتوكول لعلاج ومتابعة المريض، لعمل التدخل الجراحي اللازم (تركيب شرائح ومسامير لبعض الكسور – متابعة نزيف البطن – تحاليل متكررة لوظائف الكلي والكبد وصورة الدم الكاملة) والحالة تحت الإشراف الطبي والعلاج حسب البروتوكولات المتفق عليها وصولا لاستقرار حالته الصحية.ولفت الدكتور طارق الرفاعي أيضًا إلى استقبال المنظومة استغاثة من المواطن (م. ع. أ) بمحافظة الجيزة البالغ من العمر (48) عامًا يعاني من فشل كلوي مزمن، وهو ومرضى آخرون عددهم (30) مريضًا بوحدة الغسيل الكلوي بأحد المستشفيات الخاصة، وتم إبلاغهم من قبل إدارة المستشفى بعدم تجديد قرارات العلاج على نفقة الدولة، على أن يكون الغسيل على نفقاتهم الشخصية. فتم التنسيق مع كل من الدكتور محمد منصور مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة والدكتورة داليدا نبيل مدير فرع التأمين الصحي بالجيزة، حيث قررا تجديد قرارات العلاج على نفقة الدولة للمرضى غير المنتفعين بالتأمين الصحي، وباقي المرضى تحت غطاء التأمين الصحي، على أن يستمر عمل جلسات الغسيل الكلوي بوحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى.بالإضافة إلى تلقى استغاثة من مواطن بمحافظة الجيزة يعاني شقيقه (ع. ف. ع) وعمره 86 عامًا من اشتباه الإصابة بفيروس كورونا المستجد وارتشاح رئوي حاد على أثر ارتفاع مفاجئ بضغط الدم وقصور حاد بوظائف الكلى، وانخفاض نسبة تشبع الأكسجين بالدم (70%) ومتواجد بأحد المستشفيات الحكومية غير المتوفر بها الخدمة ويحتاج إلى رعاية مركزة بجهاز تنفس صناعي ووحدة غسيل كلوي واستشاري متخصص بأمراض الكلي. فتم التنسيق مع الدكتور نصر شوقي - من فريق غرفة العمليات المركزية بوزارة الصحة، وهيئة الإسعاف وتم نقل وحجز الحالة بمستشفى العياط المركزي بوحدة العناية المركزة لاستقرار حالته الصحية.كما رصدت المنظومة استغاثة أحد المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بأن الطفل (ف. أ. ع) والبالغ من العمر (4) سنوات يعاني من تأخر في النمو العقلي والحركي وتشنجات متكررة وضمور بنمو خلايا المخ ويحتاج إلى تركيب جهاز بالمخ وزرع عصب بالساقين، فتم التنسيق مع كل من الدكتورة رشا جمال، مدير مستشفى أبو الريش الياباني، وهيئة الإسعاف المصرية لنقل المريض وحجزه بالمستشفى وإجراء جميع الفحوصات اللازمة وجراحة لتركيب الجهاز المطلوب بالمخ ومتابعة الحالة الصحية للمريض من خلال قسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى أبو الريش الياباني، ووضعه على بروتوكول علاج مناسب لحالته الصحية.واستقبلت المنظومة أيضًا استغاثة من مواطنة تفيد بأن زميلها بالعمل (خ. س. أ) وعمره (53) عامًا متواجد بأحد المستشفيات الحكومية ويعاني من نزيف بالمخ، وصعوبة في التنفس واسترواح هوائي ودموي بالرئة، وكدمات متفرقة على أثر سقوط من مكان مرتفع ويحتاج إلى سرير عناية مركزة بجهاز تنفس صناعي، مع توفير جراحة قلب وصدر وجراحة مخ وأعصاب لا تتوافر بالمستشفى المتواجد بها الخدمة المطلوبة في ذلك التوقيت، كما أفادت أن المريض بدون ذويه، فتم التنسيق مع كل من الدكتور منصور خليل - مدير مستشفى الهرم التخصصي، وهيئة الإسعاف لنقل وحجز المريض وتركيب أمبوبة صدرية وعمل الفحوصات الطبية اللازمة وإعطائه العلاج المناسب ومتابعة الحالة، ووضعه على بروتوكول علاج طبي حتى استقرار الحالة الصحية.وأشار الدكتور طارق الرفاعي إلى تلقى استغاثة من مواطنة بمحافظة الجيزة يعاني شقيقها (خ. ح. م) وعمره 41 عامًا من آلام بالصدر، وهبوط بالدورة الدموية وتدهور بدرجة الوعي متواجد بأحد المستشفيات الخاصة، ويحتاج إلى عمل قسطرة قلبية استكشافية عاجلة وهو غير قادر على تحمل النفقات، فتم التنسيق مع الدكتور هشام الفخراني مدير عام مستشفى مبرة مصر القديمة والدكتور احمد السواح - رئيس قسم القسطرة والقلب بالمستشفى، وعلى الفور تم نقل وحجز الحالة بالرعاية القلبية وإعطائه العلاج اللازم تجهيزا لإجراء قسطرة عاجلة لاستقرار حالته الصحية.وكذلك استقبال استغاثة من مواطن بمحافظة القاهرة يعاني شقيقه (أ. ف. أ) وعمره 25 عامًا من حروق متفرقة بالجسم من الدرجة الثانية والثالثة بنسبة 45%، على أثر اشتعال سيارته الخاصة أثناء سيره، فتم التنسيق مع هيئة الإسعاف وإرسال سيارة إسعاف على الفور إلى مكان الحادث ونقل المريض إلى مستشفى مدينة السلام التخصصي، بعد التنسيق مع الدكتور أحمد رزق -مدير المستشفى، وتم حجز المريض فورًا بقسم الرعاية المركزة وتوفير العلاج المناسب فور وصوله.فضلًا عن تلقى استغاثة من مواطن بمحافظة الجيزة، يعاني والده (م. ح. م) وعمره 57 عامًا من السكر وقصور في وظائف الكبد وآلام بالبطن مع قيء متكرر، وبالتنسيق مع الدكتورة رباب فؤاد -رئيس وحدة المناظير والأمراض المتوطنة بمستشفى قصر العيني، تم عمل منظار قنوات مرارية، كما تم التنسيق مع الدكتور أسامة فودة - مدير فرع التأمين الصحي بالجيزة للعرض علي لجنة أورام، بمركز أورام دار السلام، والتي أفادت باحتياج المريض إلى إعادة منظار القنوات المرارية بمعهد تيودور بلهارس، وبالتنسيق مع الدكتور هشام عبدالعزيز – مدير المعهد تم إجراء المنظار وعرض المريض على العيادة الشاملة فرع التأمين الصحي بالجيزة وتحديد بروتوكول العلاج الكيماوي اللازم لحالة المريض الصحية.كذلك تلقى استغاثة من مواطن بمحافظة المنصورة يعاني حفيده (م. أ. ي) وعمره عامان من تشوهات بالذراع الأيسر والرقبة والتصاق بالجلد، على أثر حروق قديمة، ويحتاج إلى عرض بأحد المستشفيات الجامعية قسم جراحة التجميل والحروق. فتم التنسيق مع الدكتورة نسرين صلاح -عميد كلية طب جامعة المنصورة وتم تحويله إلى القسم المختص بالجامعة ومتابعة الطفل وتحديد بروتوكول العلاج بإعطاء حقن لإصلاح التشوهات وعمل جدول متابعة دوري للطفل بالمستشفى لمعالجة التشوهات من الحروق السابقة.وأشار مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة إلى أنه تم تلقى استغاثة من مواطن بمحافظة قنا يعاني نجله (م. أ. ش) وعمره 3 سنوات من اعوجاج بالعمود الفقري بسبب غياب تكوين 6 فقرات بالقفص الصدري (عيب خلقي) ويحتاج لإجراء عملية إصلاح بالعمود الفقري تحت إشراف استشاريي جراحة عمود فقري ومخ وأعصاب. فتم التنسيق مع كل من الدكتور ممدوح الوشاحي - مدير فرع التأمين الصحي بقنا، والدكتور محمد يوسف مدير عام مستشفيات جامعة قنا، وتم حجز الطفل بمستشفى جامعة قنا، للكشف وعمل الفحوصات وتقييم حالته الصحية حيث أوصوا بتوجيه الطفل لعرضه على استشاريين متخصصين بمعهد ناصر، تمهيدًا لإجراء الجراحة المطلوبة بالتنسيق مع الدكتور محمد حسن -نائب مدير معهد ناصر، وبالفعل تم حجز الطفل لعمل الجراحة اللازمة.كما تم استقبال استغاثة من مواطن بمحافظة الإسكندرية يعاني والده (ش. ا. م) وعمره 72 عاما من جلطة بالمخ وتدهور بدرجة الوعي وقصور بوظائف الكلي والكبد وتاريخ مرضي ضغط وسكر ومحجوز بمستشفى خاص، ويطلب نقله لمستشفى تامين صحى نظرا لزيادة النفقات حيث انه خاضع للتأمين الصحي، فتم التنسيق مع الدكتور هاني غزال -نائب رئيس فرع التأمين الصحي بالإسكندرية والدكتورة مها عمر -مدير خدمة العملاء بالتأمين الصحي فرع الإسكندرية حيث قامت بأرسال طبيب إلى المستشفى الخاصة المحجوز بها المريض وتبين احتياج المريض إلى عناية مركزة مخ وأعصاب ولا تتوفر الخدمة حاليا بأقسام الرعاية المركزة بمستشفيات التأمين الصحي لازدحامها بالحالات فتم التعاقد مع المستشفى الخاصة لعلاج المريض على نفقة التأمين الصحي.وتم كذلك تلقى استغاثة من مواطن بمحافظة الفيوم تعاني نجلته (س. م. ش) وعمرها 35 يومًا من ارتفاع نسبة الأمونيا بالدم بسبب عدم توافر اللبن الخاص بقصور التمثيل الغذائي للطفلة وتحتاج إلى حجزها بحضانة تمثيل غذائي، فتم التنسيق مع الدكتورة هبة محمد عاطف - مدير فرع التأمين الصحي بالفيوم، وتم حجز الطفلة بالحضانة المختصة بمستشفى الفيوم العام، وتوفير نوع الألبان اللازم لتغذية الطفل حسب نوع التمثيل الغذائي لاستقرار حالتها الصحية.وأيضًا تلقى استغاثة من مواطنة بمحافظة الجيزة يعاني والدها (ع. ع. هـ) البالغ من العمر 85 عامًا من الاشتباه بالإصابة بفيروس كورنا المستجد وقرح فراش بالقدمين، وضيق بشرايين الساقين وارتفاع نسبة السكر بالدم وقصور بوظائف الكلى والكبد، وأفادت أنه طريح الفراش بالمنزل. على الفور تم التنسيق مع كل من الدكتور أحمد عطا -مدير مستشفى التأمين الصحي بمدينة نصر، وهيئة الإسعاف المصرية، لنقل وحجز المريض بالعناية المركزة، وعمل الفحوصات اللازمة وتلقي العلاج المناسب حتى استقرت حالة المريض الصحية.وكذلك استقبال استغاثة من مواطن بمحافظة المنيا يعاني والده (ع. أ. ح) البالغ 77 عامًا من اشتباه الإصابة بفيروس كورونا المستجد مع قصور بوظائف الكلى والكبد وصعوبة في التنفس وتدهور بدرجة الوعي، ومتواجد بأحد المستشفيات غير المتوفر بها الخدمة، ويحتاج إلى حجزه برعاية مركزة بجهاز تنفس صناعي. فتم التنسيق مع كل من الدكتورة نادية مكرم صادق – مدير مستشفى صدر المنيا، وهيئة الإسعاف المصرية لنقل وحجز الحالة بالرعاية وعمل الفحوصات اللازمة وتوفير العلاج المناسب للمريض لاستقرار حالته الصحية.كما تلقت المنظومة استغاثة من مواطن بمحافظة سوهاج تعاني والدته (أ. أ. م) وعمرها 55 عامًا من اشتباه إصابتها بفيروس كورونا المستجد وانخفاض حاد بنسبة أكسجين الدم وصعوبة في التنفس وتدهور بدرجة الوعي وتحتاج إلى عناية مركزة. فتم التنسيق مع كل من الدكتور علاء غفير -مدير الطب العلاجي ومدير غرفة أزمات مديرية الشئون الصحية بمحافظة سوهاج، والدكتور عماد الحديدي -مدير مركز القلب والجهاز الهضمي بمستشفى سوهاج التعليمي والدكتور عمرو سليمان - المدير الإقليمي لهيئة الإسعاف المصرية، وتم نقل وحجز المريضة بمستشفى سوهاج التعليمي لتلقى الرعاية والعلاج المناسب لاستقرار حالتها الصحية.