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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط المتهمين بقتل تاجر مواشي بالأقصر

السبت 05/سبتمبر/2020 - 11:28 ص
الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية
مريم جبل وعمرو المزيدي
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نجحت أجهزة الأمن بالأقصر في ضبط المتهمين بقتل تاجر مواشي بسبب خلاف فيما بينهم.

تبلغ لمركز شرطة الأقصر بمديرية أمن الأقصر بالعثور على جثة أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة الأقصر (على جانب الطريق الزراعى الشرقى الأقصرأسوان)، بدائرة المركز، وبها جروح متفرقة بالجسم وبجوارها دراجة نارية.

فقد توصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بالأقصر، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين (تاجر مواشى- شقيقه "عامل"، مقيمين بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبط المتهم الأول، وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات أقر بها واعترف تفصيليًا بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب، وذلك لسابقة وجود خلافات بينهم حيث عقدا العزم على قتله للانتقام منه، وانتظراه صباح يوم ارتكاب الواقعة بمكان العثور على جثته وأطلق عيارًا من فرد خرطوش وتعديا عليه بالضرب بعصا فأوديا بحياته، وتم بإرشاده ضبط السلاح النارى والعصا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط الهارب.

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