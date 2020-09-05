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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 5768 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

السبت 05/سبتمبر/2020 - 11:17 ص
مخالفة مرورية
مخالفة مرورية
مريم جبل وعمرو المزيدي
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تواصل الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكل الطرق والمحـاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة.

تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.. فقد واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (5768) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:
(2019) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
(208) مخالفة السير بدون تراخيص.
(21) دراجات نارية مخالفة.
(54) مخالفة موقف عشوائى.
(52) مخالفة شروط الترخيص.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

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