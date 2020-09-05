حبس عاطل بسلاح نارى فى الإسماعيلية 4 أيام

أصدرت نيابة الإسماعيلية، قرارًا بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، لحيازته سلاح ناري محلي الصنع دون ترخيص.وتلقى اللواء ياسر نشأت، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء رشاد الغمراوي، مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بضبط "محمد.ع.ك"24 سنة، عاطل ومقيم في منطقة أبوعطوة بدائرة مركز الإسماعيلية لحيازته سلاح ناري "فرد خرطوش" محلي الصنع، دون تصريح.وتم التحفظ على المتهم والسلاح، وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح بقصد الدفاع عن النفس، وحرر محضر بالواقعة وبعرضه على النيابة أصدرت قرارها السابق بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.