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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العراق: القبض على 3 إرهابيين خلال عملية أمنية شرقي بغداد

السبت 05/سبتمبر/2020 - 11:20 ص
عملية أمنية
عملية أمنية
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أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم السبت، عن إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين خلال عملية أمنية في منطقة حسينية المعامل، الواقعة شرقي العاصمة بغداد.

وأفادت الخلية العراقيةـ في بيان أوردته قناة السومرية الإخباريةـ بانتهاء العملية الأمنية التي انطلقت فجر اليوم في منطقة حسينية المعامل، والتي أسفرت عن القبض على 3 أشخاص بتهمة حيازة أسلحة وعجلات غير قانونية، مشيرا إلى أن القوات الأمنية تمكنت أيضا من ضبط رشاشات و121 بندقية و17 مسدسا و70 مخزن بندقية، فضلا عن 11 هاتفا تستخدم لتفجير العبوات الناسفة عن بُعد.

وأكدت الخلية العراقية استمرار القوات الأمنية في تنفيذ مهامها وفرض الأمن في جميع المناطق لحماية المواطنين ومكافحة أي تهديد لسلطة القانون في البلاد.

ويأتي هذا عقب ساعات من إعلان جهاز الأمن الوطني العراقي عن إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين شاركوا في سبي الإيزيديات في محافظة نينوى.

وتشن القوات العراقية بين الحين والآخر عمليات تعقب وملاحقة مستمرة لخلايا تنظيم داعش والجماعات الإرهابية في البلاد، تسفر عن اعتقال قادة وعناصر من التنظيم الإرهابي، فضلا عن مطلوبين بقضايا مختلفة.

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