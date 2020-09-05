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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

5205 إصابات جديدة بكورونا في روسيا

السبت 05/سبتمبر/2020 - 10:08 ص
روسيا
روسيا
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أعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس "كورونا" المستجد تسجيل 5205 إصابات جديدة بالفيروس في عموم روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 1.020.310

وأفاد بيان للمركز الروسي اليوم السبت بتسجيل الإصابات الجديدة في 83 منطقة روسية، مشيرا إلى أن غالبية هذه الإصابات سُجلت في العاصمة الروسية موسكو بواقع 671 حالة.

وأضاف البيان أن 5379 شخصا تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي المتعافين في عموم البلاد إلى 838.162، وأوضح أنه تم تسجيل 110 وفيات جديدة بالفيروس التاجي أمس، ليبلغ إجمالي الوفيات 17.759.

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