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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

طالبان تشن هجوما على بإقليم هيرات الأفغاني

السبت 05/سبتمبر/2020 - 10:04 ص
طالبان
طالبان
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أعلن مسؤولون محليون في أفغانستان أن حركة طالبان هاجمت صباح اليوم السبت، مقاطعة غوريان بإقليم هيرات الواقع غربي البلاد، مضيفين أن الاشتباكات لازالت جارية بين القوات الأفغانية والحركة.

ونقلت قناة (طلوع نيوز) الأفغانية عن حاكم منطقة غوريان فرهاد خادمي قوله: إنه تم دحر مسلحي حركة طالبان لمسافة كيلومترين من مركز المقاطعة إلا أن القتال لا يزال مستمرا.

وبحسب المتحدث باسم شرطة هيرات عبد الأحد والي زادا، فإن طالبان شنت الهجوم في وقت مبكر من صباح اليوم على سوق المقاطعة ومقار الشرطة.

وتأتي الاشتباكات وسط جهود إحلال السلام والاستعدادات لبدء مفاوضات بين الأفغان.

وتأجلت رحلة الوفد الذي يمثل جمهورية أفغانستان في محادثات السلام مع طالبان مرة أخرى لأسباب غير معروفة، إذ صرحت مصادر مقربة من فريق التفاوض الذي يمثل أفغانستان بأنه من المحتمل أن تتم الرحلة في وقت لاحق اليوم.

من جهته، قال سهيل شاهين المتحدث باسم المكتب السياسي لطالبان - في بيان لقناة طلوع - إنه لم يتم تحديد موعد محدد لبدء المفاوضات الأفغانية الداخلية بسبب مشاكل فنية.

فيما قالت مصادر مطلعة على عملية السلام الأفغانية إن أحد المشكلات الجوهرية للتأجيل هي أن طالبان لم تكمل حتى الآن أعضاء فريقها التفاوضي للسلام.

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