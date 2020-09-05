50.5 ألف إصابة جديدة بكورونا فى أمريكا

أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية تسجيل 50502 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و965 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية أن إجمالي حالات الإصابة في الولايات المتحدة الأمريكية وصل إلى389057، فضلا عن 192111 وفاة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.