حظك اليوم.. برج الحوت السبت 5 سبتمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم السبت وفيما يخص برج الحوت قالت:مهنيًا: يحمل إليك هذا اليوم عرضًا جديدًا أو مبادرة لكنك تصادف الكثير من الانتقادات غير البنّاءة، فلا تعبأ بها.عاطفيًا: انتبه لوضعك العاطفي لأنه يبدو مربكًا وكعادتك تكون ضائعًا لكن ليس هنالك ما يستحق القلق.صحيا: الهدوء هو افضل حلّ لمعالجة العصبية الزائدة، وخصوصًا هذا اليوم.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.