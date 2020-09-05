حظك اليوم.. برج الجدى السبت 5 سبتمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم السبت وفيما يخص برج الجدى قالت:مهنيًا: يحذرك أحد الزملاء من المواجهات الصعبة اليوم، ويطلب إليك التفكير مليًا قبل أي تصرف، وانتبه مما يحاك خلف الستار.عاطفيًا: الجهر بمشاعرك تجاه الشريك مهمّ جدًا، لكنّ لا تكشف جميع أوراقك في هذا المجال.صحيًا: شدة الضغوط اليومية تبعدك عن الأجواء الإيجابية وتبقيك في حال من القلق الشديد.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.