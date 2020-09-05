حظك اليوم.. برج السرطان السبت 5 سبتمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم السبت وفيما يخص برج السرطان قالت:مهنيًا: تواجهك صعوبات كبيرة في العمل لكنك تتخطاها قريبًا وتتغلب على كل من يحاول عرقلة مشاريعك ونزاعات وأجواء معادية.عاطفيًا: مهما سعى بعضهم للنيل من سمعتك أمام الشريك، فإنهم سيفشلون لأنك الأقوى وصاحب سمعة نظيفة.صحيًا: لا تكن مقلًا في ممارسة الرياضة، بل حاول أن تكون كذلك في تناول المأكولات بلا هوادة.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.