إصابات كورونا في هولندا تتجاوز 76 ألفا

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في هولندا إلى 76 ألفا و173 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم السبت، بتوقيت امستردام، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في هولندا جراء الفيروس بلغ 6270 حالة وتعافى 1467 من المصابين حتى الآن.ومر نحو 27 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في هولندا.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.